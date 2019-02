Trump: Rajamuurista tulee vaikeammin kiivettävä kuin Mount Everest

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Meksikon vastaiselle rajalle rakennettavasta muurista tulee paikoitellen hankalammin kiivettävä kuin Mount Everestistä.

Trump esitti väitteensä sheriffien ja poliisipäällikköjen kokouksessa pitämässään puheessa.

– Hoidamme homman. Muuri on erittäin tulossa. Se tapahtuu, kun puhumme, Trump sanoi The Washington Post -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

– Se on suuri muuri. Se on vahva muuri. Se on muuri, jonka läpi ihmiset eivät pääse helposti. He voisivat kiivetä helpommin Mount Everestille, hän jatkoi.

Meksikon rajalle rakennettavista esteistä korkeimpien on suunniteltu nousevan runsaan yhdeksän metrin korkuisiksi. Maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huippu sijaitsee runsaat 8 440 metriä merenpinnan yläpuolella.

Yhdysvaltojen senaatin ja edustajainhuoneen odotetaan äänestävän tänään torstaina rajaturvallisuutta käsittelevästä lakialoitteesta.

Aloite myöntäisi uusien rajaesteiden rakentamiseen 1,37 miljardia dollaria. Trump haluaa reilut viisi miljardia dollaria muurin rakentamiseen.

Jos senaatti ja edustajainhuone hyväksyvät esityksen, niin Trump voisi allekirjoittaa sen laiksi ennen perjantain takarajaa. Trump ei ole toistaiseksi kertonut, hyväksyykö hän lakiesityksen.

Jos lakialoite ei mene läpi, niin Yhdysvaltojen hallintoa uhkaa uusi osittainen sulkeminen. Trump kertoi toimittajille, että hän ei halua uutta sulkua.

Lähteet: AP, Reuters