Aikuisella on todettu tuhkarokko Järvenpäässä

Sairastumisen taustalla on ulkomaanmatka.

Järvenpäässä on aikuisella todettu tuhkarokko. Tapaus varmistui eilen.

– Eilen on saatu näytteistä tulokset ja varmistettu tuhkarokkotapaus, joka koskee aikuista henkilöä. Taustalla on ulkomaanmatka, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän terveyspalveluiden ja sairaanhoidon avopalveluiden päällikkö Susanna Pitkänen kertoo.

Pitkänen ei osaa kertoa, missä päin tuhkarokkoon sairastunut henkilö on ollut matkalla. Sairastunut on saanut hoitoa ja on tällä hetkellä kotihoidossa.

Pitkänen kertoo, että sairastunut kuuluu ikäluokkaan, jota ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Suomessa kansalliset tuhkarokkorokotukset on aloitettu vuonna 1975.

– Tätä vanhempien henkilöiden oletetaan sairastaneen tuhkarokko luonnollisesti ja saaneen vastuskyvyn sitä kautta. Eli meillä on edelleen Suomessa joukko 60– ja 70–luvuilla syntyneitä, jotka eivät ole saaneet MPR-tuhkarokkorokotteita eivätkä sairastaneet tuhkarokkoa, Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan sairastuneen kanssa lähikontaktissa olleiden henkilöiden kartoitukset ja kontaktoinnit on saatu tehtyä lähes loppuun.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote tekee asiassa yhteistyötä HUS infektiotautien vastaavien kanssa.

Ylen saaman tiedon mukaan tuhkarokolle ovat voineet altistua esimerkiksi ne henkilöt, jotka ovat olleet sunnuntai-iltana koiranäyttelyharjoituksissa JAU Areenalla.

Talven aikana useita tapauksia ympäri Suomea

Viime aikoina on tullut ilmi useita tuhkarokkotartuntoja. Alkuvuodesta tuhkarokkoa todettiin aikuisella potilaalla Espoossa. Kotkalaisessa päiväkodissa taas tuli tammikuun lopulla ilmi rokottamattoman lapsen saama tuharokkotartunta.

Joulun alla puolestaan luotolaislapsen tuhkarokkotartunta aiheutti mittavia varautumistoimia, sillä altistuneita oli runsaasti ja alueella on paikoittain matala rokotekattavuus. Tampereella joulukuussa yksi henkilö sairastui tuhkarokkoon, ja ehti THL:n tämän hetken tietojen mukaan tartuttaa viisi muuta henkilöä.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva, huoneilmassa leviävä sairaus. Ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet.

Jos oireita ilmenee, on syytä ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen.

