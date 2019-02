Saunassa syntyy uusia saunoja: kokkolalaisveljekset keksivät lauteilla hamppusaunan

Ensin syntyi pystymallinen, vedenalainen sauna. Sitä seurasivat vaakamallinen veden alla ajettava sauna ja maanpäällinen akvaariosauna.

– Ideat syntyvät monesti saunan löylyissä. Meillä on kova mielikuvitus. Se lentää löylyn mukana, naureskelevat Ari ja Jari Lehtinen.

Ari ja Jari Lehtinen aikovat viedä saunansa tuotantoon yhteistyössä terveellistä puurakentamista kehittävän toholampilaisen Aalto Haitekin kanssa.

Hamppusaunan rakenteelle on jo saatu maailmanlaajuinen mallisuoja.

Uusin prototyyppi on kuin röllimetsän rakennus. Hamppusaunasta pursuaa hamppua luontevasti puupalikoiden väleistä. Tunnelmallisten pienten ruutuikkunoiden takaa paljastuu polttamalla tummennetut sisätilat ja pyöristetty sisäkatto.

Saunassa on myös pieni eteinen. Ensimmäinen sauna on tarkoituksella tehty sellaiseksi, että hamppu näkyy hyvin.

Hampun edut hyödyksi

Hamppu on vanha eriste, jolla on hyvä märkäkestävyys eikä se homehdu helposti. Saunassa se toimii hengittävänä läpituulettuvana eristeenä, joka takaa korvausilman saannin, mikä on saunassa tärkeää.

Lehtisten rakentamassa saunassa on sisäkkäin kaksi puupalikoista tehtyä kehikkoa. Sekä palikoiden välissä että kehikoiden välissä on eristeenä hamppua. Harvinainen pyöristetty sisäkatto on tehty päreillä, ja niidenkin päällä on hamppua ja uloimpana uusi pärekerros.

Jari ja Ari Lehtinen saunassa Raila Paavola / Yle

– Löyly ei paukahda seinistä takaisin kuten tavallisesta seinäpaneelista, eikä tässä edes väsytä kuten usein tavallisessa saunassa, kehuvat yrittäjät.

He ovat koemielessä saunottaneet myös ihmisiä, joille sauna aiheuttaa herkästi huonoa oloa. Hamppusaunassa nämäkin ovat pystyneet saunomaan.