Auton muuttaminen etanoliautoksi on harvinaista – "Säästän polttoainekuluissa 200–400 euroa vuodessa, ja etanoliauto on myös ympäristöteko"

KaarinaKaarinalainen Katriina Laine esittelee oman perheensä etanoliautoa. Hämmästyn, kun tajuan, että se on todella kookas amerikanrauta. Laine selittää, että amerikanrautoja muunnetaan paljon etanoliautoksi, sillä ne ovat melkoisia bensiinisyöppöjä.

– Auto on ollut meillä jo melkein neljä vuotta, etanolimuunnos tehtiin kaksi vuotta sitten. Ajaminen tulee kalliiksi joka tapauksessa. Etanoli houkutteli halvemman hintansa vuoksi. Laskin, että säästän polttoainekuluissa 200–400 euroa vuodessa, mutta etanoliauto on myös ympäristöteko, kertoo Laine.

Katriina Laine käynnistää Cadillacin. Se hyrähtää käyntiin ja lähdemme haistelemaan pakoputkea. Tuntuuko haju ympäristöystävällisemmältä kuin bensiinikäyttöisessä autossa?

– Ehkä on vähän kukkainen tuoksu. Katku ei ole todellakaan niin paha kuin bensa-autossa, nauraa Laine.

Säästö polttoainekustannuksissa oli tärkein syy muuntaa auto etanolia kuluttavaksi. Laine halusi myös ottaa huomioon ympäristöseikat, vaikka kaksi vuotta sitten keskustelu aiheesta ei ollut yhtä vilkasta kuin nyt.

– Tämä on mielestäni yksi erittäin hyvä keino toteuttaa tulevia päästötavoitteita. Monet eivät vielä tiedä, miten oman autonsa voi muuttaa etanolilla kulkevaksi.

Katriina Laine autonsa ratissa. Hänen perheessään polttoainekustannuksissa tulee säästöä etanolin ansiosta 200-400 euroa vuodessa. Minna Rosvall / Yle

Etanoliautoinnostus vasta heräämässä

Auton muuttaminen etanolia käyttäväksi on tullut esille usein julkisuudessa viime kuukausien aikana, kun on pohdittu liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Autoala ja valtio ovat tehneet ilmastosopimuksen, jonka tavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Kaasuautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät huomattavasti vuoden 2018 aikana. Sähköautot kiinnostavat, ja monet taloyhtiöt pohtivat niiden latauksen järjestämistä.

Luulisi, että autoilijat ovat jo sankoin joukoin rynnänneet muuntamaan autojaan etanolikäyttöisiksi. Se on halvempi keino kuin uuden auton osto. Näin ovat monet rauhoitelleet kansalaisia, jotka haluavat olla mukana ilmastotalkoissa, mutta tuskailevat ympäristöystävällisen, uuden auton korkeaa hintaa.

Traficom sai koko maassa vuoden 2018 aikana 1 474 muuntotukihakemusta. Niistä 1 372 koski etanoliautoja ja 102 kaasuautoja. Luku on varsin vähäinen autojen kokonaismäärään verrattuna.

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa Ylen Traficomilta saamien tilastojen mukaan 2,6 miljoonaa henkilöautoa. Etanoliautoja oli yli 4 000 ja kaasuautoja yli 5 000.

Korjaamoissa vielä hiljaista

Soittokierros Varsinais-Suomen etanolikonversioita tekeviin korjaamoihin kertoo, että muuntotyön teettäneitä etanoliautokuljettajia on vasta vähän.

Yksittäiset autoilijat ovat olleet liikkeellä. Kahdesta yrityksestä kerrotaan, että 10–15 autoa on muunnettu etanolia käyttäväksi vuosittain.

Etanolimuunnoslaitteistoa valmistavan StepOne Tech Oy:n mukaan etanoli-innostus on kuitenkin nousussa. Toimitusjohtaja Tuomo Isokivijärvi muistuttaa, että etanolipäivityksiä tehtiin Suomessa vuonna 2018 lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Isokivijärven mukaan kaikki etanoliautoilijat eivät tee muuntokatsastusta, joten he eivät ole mukana tilastoissa.

Mikko Airikka | Yle

Tankkausasema ei löydy kaikkialta

Yrittäjä Jesse Mäkitalo Naantalissa toimivasta Aurinkotien Autosta kertoo, että heillä autoja muunnetaan etanolikäyttöisiksi noin 10–15 vuodessa. Asiakkaat eivät tiedä, mitä etanolin käyttöönotto tarkoittaa. Suuri este on polttoaineaseman puuttuminen paikkakunnalta.

– Olemme kysyneet, voisiko tänne saada oman tankkauspisteen. Se herättäisi varmasti kysyntää muuntopalveluun, Mäkitalo uskoo.

– Tähän mennessä etanoliauton ovat halunneet lähinnä 25–45-vuotiaat. Ympäristönsuojelu tai polttoainekustannuksissa säästäminen ovat heille tärkeitä asioita.

Etanolia tarjoavat asemat löytää helposti netistä. Etanoliautoilijat käyttävät puhelimessaan sovellusta, jonka avulla he löytävät lähimmän aseman. Asemia on paljon suurten kaupunkien läheisyydessä, mutta osassa Suomea matka tankille on yhä pitkä.

Auton muuntaminen etanolia käyttäväksi maksaa noin 500 euroa. Huoltotoimenpiteen hinta ei Jesse Mäkitalon mielestä vaikuta intoon. Asiakkaat arvioivat, että raha tulee pian takaisin säästönä polttoainekustannuksissa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen näyttää, mistä pistoolista otetaan polttoainetta etanoliautoon. Minna Rosvall / Yle

Miten auto muutetaan etanolikäyttöiseksi?

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen tuntee autoilijoiden tuntoja työnsä vuoksi. Liikenneturva seuraa liikennekulttuurissa tapahtuvia muutoksia. Myös hän on sitä mieltä, että etanoliautojen suosion esteenä on tiedonpuute.

– Moni ei ole tullut edes ajatelleeksi muuntamista tai sitä on pidetty vaivalloisena. Muuntamisia tehdään avaimet käteen -periaatteella eri liikkeissä, kertoo Heiskanen.

Perustietoja löytyy muuntosarjoja esitteleviltä sivuilta. Etanoliautoilijaksi.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla esitellään sekä asennussarjoja että kysymyksiä, jotka ovat kiinnostaneet muita autoilijoita.

Tarvitaan siis asennussarja ja joku, joka osaa laittaa sen autoon. Etanoliautoksi muuntamisen voi tehdä jopa itse, mutta jos ei ole autosähkötyökokemusta, kannustetaan kääntymään huoltoliikkeen puoleen.

Katriina Laine esittelee asennussarjaa, jonka avulla auto muuntuu etanoliautoksi. Minna Rosvall / Yle

Miten haetaan muuntokorvausta?

Monia kiinnostaa muuntokorvaus, jota voi hakea Traficomilta (siirryt toiseen palveluun). Sen sivulta löytyy tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen.

Muuntotukea on voinut saada vuoden 2018 alusta lähtien vuoteen 2021 saakka. Se on etanolihenkilöautojen kohdalla 200 euroa, mutta auto pitää muuntokatsastaa muuntosarjan asentamisen jälkeen.

Muuntotuki voidaan maksaa vain kerran samasta autosta ja samalle henkilölle enintään kerran kalenterivuodessa.

Itsekin autoalalla työskentelevä Cadillac-kuskimme Katriina Laine muistuttaa, että auton pitää olla tietynikäinen. Auton muutoskatsastus on mahdollista tehdä vain ennen vuotta 2007 käyttöönotettuihin bensiiniautoihin.

– Autohuoltamossa autetaan hakemuksen täyttämisessä. Hakijan täytyy kuitenkin itse allekirjoittaa ja lähettää hakemus, eli se vaiva siinä on, Laine sanoo.

– Muuntokatsastus tietenkin maksaa, joten hakemus voi jäädä sen vuoksi joltakin tekemättä. Jos laskee katsastuksen hinnan ja muuntotuen määrän yhteen, käteen jää 140 euroa, joten on sekin vaivan arvoista.

Tältä asemalta saa myös etanolipolttoainetta. Minna Rosvall / Yle

Etanoliautoihin liittyy ennakkoluuloja

Voiko etanolin lisäksi käyttää bensiiniä, ettei jää tielle? Käynnistyykö auto talvella ja mikä on etanolin vaikutus auton tehoihin?

Näihin kysymyksiin etanoliautoilija joutuu usein vastaamaan. Katriina Laine myöntää, että aiemmissa muuntojärjestelmissä oli ongelmaa. Nyt ne ovat kehittyneet, ja ainakin Katriina Laine on saanut amerikanrautansa käyntiin pakkasella.

– Uusimmissa sarjoissa on ulkoiset lämpötila-anturit, jotka mittaavat ulkolämpötilaa. Kun mennään pakkasen puolelle, se syöttää enemmän etanolia. Meidän Caddy lähtee ihan kiitettävästi käyntiin, nauraa Laine.

Laine kertoo, että muitakin amerikanrautojen omistajia on kiinnostanut, pitääkö aina tankata etanolia. He pelkäävät, että menovesi loppuu, kun etanoliasemia ei ole tarpeeksi. Laine kertoo, että etanolin loppuessa polttoaineeksi käy myös bensiini. Tankissa saa olla siis etanolia pohjalla. Sitä ei tarvitse ajaa loppuun.

–Muuntosarja haistelee moottorin sisällä, kumpaa polttoainetta on tarjolla. Mieheni käy tankkaamassa työmatkallaan Turussa. Täällä Kaarinassahan ei ole omaa etanoliasemaa. Suosimme tietenkin etanolia kustannusten ja viime aikoina myös yhä enemmän ympäristön vuoksi, kertoo Laine.

Kannattako kaikkia autoja muunnella

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskasen kanssa katselemme yli kymmenen vuotta vanhaa niin sanottua kauppakassia huoltoaseman pihalla. Pohdimme, meneekö ympäristövillitys liiallisuuksiin, jos jokaiseen vanhaan, pieneen autoon aletaan asennella muuntosarjoja tai vaikka kaasutankkeja.

Heiskanen toppuuttelee intoa. Paras ratkaisu hänen mielestään olisi, että autoilijat ajaisivat ennakoivammin ja taloudellisemmin.

– Jos teemme vanhoihin autoihin kaasukonversiot tai bensiinikäyttöisiin etanolikonversiot, saamme vanhoja kaasuautoja tai etanoliautoja. Muuntotuen sijaan laittaisin satsaukset veroalennuksiin, että saataisiin uudistettua autokantaa. Uudemman autokannan myötä saavutettaisiin sekä ympäristö- että liikenneturvallisuushyödyt, pohtii Heiskanen

Hän muistuttaa myös, että Pohjoismaissa ajetaan huomattavasti nuoremmilla ja vähäpäästöisimmillä autoilla kuin Suomessa.

Heiskanen vilkaisee polttoaineaseman hintoja. Hintaero on noin 50 senttiä halvimman bensiinin ja etanolin välillä.

Etanolia kuluu noin 30 prosenttia enemmän kuin bensiiniä. Heiskanen laskee, että jonkinlaista säästöä paljon ajavilla tai kuluttavilla autoilla on saatavissa.

– Aika usein törmää siihen ajatukseen, että kaasuautot räjähtelevät tai etanoli syttyy herkästi. Tutkimusten mukaan ne ovat yhtä turvallisia kuin bensiiniautot elleivät sitten aavistuksen jopa turvallisempia, kertoo Heiskanen.

