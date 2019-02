Muovin korvaaminen sataa suomalaisyhtiön laariin – pahvimukeista tutun Huhtamäen arvo on moninkertaistunut ja McDonald's on sen suurin asiakas

Perinteikäs suomalaisyhtiö on noussut väistyvän toimitusjohtajan Jukka Moision aikana alallaan maailman kärkeen.

Suomalaisella pakkausvalmistajalla Huhtamäellä menee lujaa.

Huhtamäen valmistamiin pahvikuppeihin on jo pitkään voinut törmätä missä päin maailmaa tahansa. 2010-luvulla yhtiö on keskittänyt tuotantonsa yhä enemmän paperi- ja kartonkiin, kuten jäätelö-, kananmuna- ja pikaruokapakkauksiin.

Maailmalla kulovalkean tavoin leviävä muovikammo on sinetöinyt sen, että yhtiö on osunut strategiallaan kultasuoneen.

Tämän viikon alussa uutisoitiin, että Huhtamäki alkaa toimittaa paperipillejä pikaruokajätti McDonald'sin Euroopan-ravintoloihin. McDonald's on Huhtamäen suurin ja pitkäaikainen asiakas, ja ilmoitti viime kesänä luopuvansa muovipillien käytöstä.

Myös kotimainen pikaruokayhtiö Hesburger on luopumassa muovipilleistä, ja Huhtamäki toimittaa pillit myös sille.

Yhtiöllä menee taloudellisesti erinomaisesti.

Tänään julkistetun vuoden 2018 tuloksen mukaan viime vuoden viimeinen vuosineljännes oli Huhtamäelle liikevaihdolla ja liikevaihdon kasvulla mitattuina historian vahvin. Yhtiö teki 3,1 miljardin euron liikevaihdolla 250 miljoonaa euroa voittoa.

Yhtiön pörssikurssi ampaisi tulosjulkistuksen jälkeen kahdeksan prosentin nousuun.

Toimitusjohtaja Moision luomus

Torstain tulosjulkistus Espoon-pääkonttorissa oli toimitusjohtaja Jukka Moisiolle viimeinen info Huhtamäen peräsimessä.

57-vuotias Moisio jättää tehtävänsä huhtikuussa. Tilalle tulee toisen pakkausvalmistajan Tetra Pakin Euroopan ja Keski-Aasian johtaja Charles Héaulmé, 52.

Moision tullessa Huhtamäen johtoon yhtiön kierre oli laskeva, ja edellinen toimitusjohtaja oli saanut potkut. Moision aikana kurssi on kääntynyt täysin. Yhtiön markkina-arvo on noussut runsaasta 400 miljoonasta eurosta yli 3 miljardiin euroon. Huhtamäki on ollut raudanluja sijoituskohde: vuosina 2008–2017 sen osakkeen keskimääräinen vuosituotto oli peräti 24 prosenttia.

– Kymmenen vuotta sitten muovi oli meillä pääasiallinen raaka-aine, mutta tänä päivänä muovia pyritään kaikin voimin korvaamaan. On tapahtunut selvä käänne, Moisio sanoo.

Pian satavuotias yhtiö Huhtamäki perustettiin Kokkolassa makeistehtaana vuonna 1920, eli se täyttää ensi vuonna sata vuotta. Yhtiö yhdistyi 1931 toisen makeistehtaan Hellaksen kanssa ja laajensi toimintaansa muihin elintarvikkeisiin, lääkkeisiin ja pakkauksiin. Se luopui 1990-luvulla muun muassa Marlista, Jalostajasta, Leafistä ja Leiraksesta, ja alkoi keskittyä pakkauksiin. Huhtamäki toimii 34 maassa, ja sillä on 78 tuotantolaitosta ja 18 000 työntekijää. Lähes puolet tuotantolaitoksista tuottaa tarvikkeita sen suurimmalle asiakkaalle, McDonald'sille.

Nyt muovi on raaka-aineena enää noin kolmasosassa Huhtamäen tuotteista, jotka ovat lähinnä elintarvike- ja kuluttajapakkauksia. Muovista alkoi tulla "pahis" vasta pari vuotta sitten.

– Asiakkaiden kanssa puhutaan nyt tosi paljon roadmapeista, siitä miten siirrytään uusiutuvista materiaaleista tehtäviin pakkauksiin, Moisio sanoo.

Barrier ratkaisee, ja siinä muovi on vielä vahva

Hyvä, Huhtamäki on alallaan maailman kärjessä. Mikä on laajemmin ajatellen suomalaisyritysten asema muovisodassa?

Lupaava, sanoo teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

– Meillä on monia mahdollisuuksia, koska me painotetaan pitkälle kierrätettävää ja uusiutuvaa materiaalia. Meillä on useita mahdollisuuksia voittaa peli.

Elintarvikepakkauksista lähes kaikki ovat vielä muovia. Pekka Tynell / Yle

Muovin korvaamisessa on kuitenkin rajansa. Kaiken a ja o ovat niin sanotut barrier-ominaisuudet, eli miten hyvin pakkaus pitää ilmaa ja rasvaa sisällään. Ja niissä muovi on vielä monesti korvaamaton.

– Tämä tulee vastaan, kun ruvetaan etsimään pitempää kestoikää, tai sitä ettei pakkaukseen pääse ilmaa tai että sen pitäisi pitää kosteutta. Nämä ovat muovinomaisia ominaisuuksia, Harlin sanoo.

Helpointa muovin korvaaminen on tuoretuotteissa, jotka kulutetaan nopeasti. Mutta maailmantalous rakentuu pitkille toimitusketjuille.

Lisäksi muovilla on tärkeä roolinsa tuhlailukulttuurin eli ruokahävikin kitkemisessä, Huhtamäen Moisio huomauttaa. Ruokahävikki aiheuttaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan kahdeksan prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä.

– Muovista on tullut jonkinlainen yleispahis, ja se ei ole ihan sitä mitä muovi ansaitsee. Muovista pitää tehdä parempi yhteiskunnallinen tuote, Moisio sanoo.

Henkilökohtaiset pakkaukset tulevat

Vieläkö Huhtamäki pystyy parantamaan juoksuaan?

Kaikki edellytykset on olemassa, sillä yhtiöllä on muihin nähden etumatkaa ja muovin korvaaminen on vasta alussa.

Yhtiöllä on hihassaan muun muassa kompostoituva Fresh-pakkaus, jolla on tarkoitus korvata valmisruokien mustia muovipakkauksia. Muitakin Freshin tai paperipillien kaltaisia tuotteita on suunnitteilla tai jo tuotannossa, Moisio sanoo. Esimerkiksi pahvikuppien muovikansille pyritään markkinoilla löytämään korvaaja niin pian kuin mahdollista.

– Yksi suunta on pakkausten personalisointi eli henkilökohtaistaminen, että ne tulevat juuri sinulle tai minulle. Uskon, että pakkaukset tulevat olemaan merkittävässä roolissa brändituotteiden myynnissä, Moisio sanoo.

Uuden toimitusjohtajan aika Huhtamäessä alkaa 26. huhtikuuta. Moisio ei ole vielä kertonut, mitä aikoo tehdä seuraavaksi.