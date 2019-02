Analyysi: Miksi Airbus lopettaa ilmojen superjumbon A380:n valmistamisen?

Nousen kesäkuussa 2018 Qantas-lentoyhtiön Airbus A380 koneeseen yhdellä Euroopan vilkkaimmista kentistä, Lontoon Heathrow'lla. Edessä on lähes 23 tuntia kestävä matka Australian Sydneyyn. Lento keskeytyy vain tankkaukseen Singaporessa.

Kone on lähes täynnä, sillä lennolla on mukana 480 matkustajaa. Illallisen jälkeen käännän istuimen vaakatasoon, vaihdan päälleni lentoemännän tuoman pyjaman ja herään hetkeä ennen laskeutumista Singaporeen.

Qantasin vanhimpien Airbus A380-koneiden bisnesluokan matkustamo. Jari Tanskanen / Yle

Australialainen Qantas on lentänyt tätä suosittua kengurureittiä superjumbolla vuodesta 2008. Yhtiö aikoo jatkaa lentämistä vielä tovin, sillä se uusii parhaillaan vanhimpien koneidensa sisustusta. Mutta ehkä jo vuosikymmenen kuluttua saarivaltioon lennetään vain pienemmillä laajarunkokoneilla.

Tällä hetkellä maailmalla lentää hieman yli 230 Airbus A380 -konetta, lähinnä suurten metropolien välillä.

Qantasin lennolla tarjottava aamiainen lennolla Lontoosta Sydneyyn. Jari Tanskanen / Yle

Koneiden tullessa liikenteeseen vuonna 2007 niiden luvattiin vähentävän lentoliikenteen päästöjä ja olevan edullisia lentää. Yhteen superjumboon mahtui lähes kaksi kertaa enemmän matkustajia, kuin silloin käytössä oleviin suurimpiin koneisiin. Matkustajat kiittävät edelleen hiljaisia ja tilavia koneita, mutta lentoyhtiöt haluavat eroon näistä taivaiden elefanteista.

Kone tuli markkinoille liian myöhään, sillä aika ajoi nelimoottoristen matkustajakoneiden ohi.

Airbus A380 tilaukset hiipuivat

Qantas ilmoitti joulukuussa 2018 peruvansa Airbus A380-koneiden tilauksia ja valitsevansa tilalle pienempiä laajarunkokoneita. Yhtiölle riittäisi 12 superjumboa alun perin tilatun 20 sijaan.

Qantasin Airbus A380 Singaporen kentällä. Jari Tanskanen / Yle

Lentoyhtiö Emirates puolestaan aloitti viime vuonna keskustelut Airbusin kanssa joidenkin A380-koneiden tilausten vaihtamisesta pienempiin koneisiin. Keskustelujen tuloksena Emirates peruutti 36 koneen tilauksensa. Syynä oli se, ettei yhtiö onnistunut saamaan toivomiaan, vähemmän polttoainetta kuluttavia moottoreita tilauksessa oleviin superjumboihin.

Emirates ottaa vuoden 2021 loppuun mennessä käyttöön vielä 14 uutta Airbus A380-konetta, jolloin yhtiön A380-tilausten määrä vähenee 162 koneesta 123 koneeseen. Superjumbojen asemesta yhtiö ostaa kaksimoottorisia A330-900- ja A350-900-koneita.

Emirates Airlinesin A380-tyyppinen matkustajakone. AOP

Myös muut lentoyhtiöt ovat olleet nihkeitä tilaamaan nelimoottorisia A380-koneita. Vuonna 2018 niitä valmistui Airbusin tehtailta enää kaksitoista. Torstaina yhtiö ilmoitti odotetusti, että tuotantolinja suljetaan vuonna 2021, kunhan loput koneet on saatu valmistettua. Ilman tilausten peruutuksia tuotanto olisi jatkunut vuoteen 2027 asti.

Pienemmät laajarunkokoneet tilalle

Airbusin visiona oli, että lentokenttien pahenevat ruuhkat pakottaisivat lentoyhtiöt siirtymään suuriin A380-koneisiin. Insinöörit uskoivat vahvasti, että maanosien väliset runkoreitit loisivat Lontoon ja Dubain kaltaisia mega-hubeja, joista matkaa jatkettaisiin pienemmillä koneilla esimerkiksi Euroopan sisällä.

Torsten Blackwood / AFP

Mutta lentokentät eivät pysyneet kehityksessä mukana, vaikka konetyypin tuloon valmistauduttiin laajentamalla terminaaleja ja kunnostamalla kiitoteitä. Esimerkiksi Lontoon Heathrow'n ongelmana on se, että käytössä on vain kaksi kiitotietä ja pienikin poikkeama sekoittaa hetkessä liikenteen.

Lentoliikenteen kasvu on hidastunut myös Persianlahdella. Dubain ja Dohan kaltaiset suurkentät ovat saaneet vahvoja kilpailijoita, jotka imevät matkustajavirtoja. Yksi sellainen on Istanbul, josta operoiva Turkish Airlines on tyytynyt Airbus A330- ja Boeing 777-kalustoon.

Lentoyhtiöt haluavat nyt pienempiä koneita, joilla voidaan lentää suoraan kaupunkien välillä ilman pysähdyksiä mega-hubeissa.

Air Francen kone lensi ranskan yllä lokakuussa 2009. G. Housse / EPA

Vähäpäästöiset koneet superjumbojen tilalle

Ilmastopäästöistä käytävää keskustelua enemmän lentoyhtiöiden suunnitelmiin vaikuttaa koneissa käytettävän lentokerosiinin hinnan kallistuminen. Nelimoottorisella A380-koneella on lähes mahdoton operoida kannattavasti, jos puolet koneessa olevista tuoleista jää myymättä. Siksi esimerkiksi Emirates lentää vain 50 reittiä A380-koneella, vaikka sen reittiverkostossa on lähes 150 kohdetta.

Guillaume Horcajuelo / EPA

Airbusin kaksimoottorinen A350-konetyyppi on osoittautunut lentoyhtiöille edulliseksi koneeksi lentää. Uusien koneiden ansiosta esimerkiksi Finnair säästää yhdellä lennolla Helsingistä Bangkokiin toistakymmentä tuhatta litraa kerosiinia verrattuna siihen, että matka tehtäisiin vanhoilla nelimoottorisilla A340 koneilla.

Käytetyt koneet eivät kiinnosta

Airbus A380-koneiden valmistuksen loppuminen päättää yhden aikakauden lentoliikenteessä. Mutta koneilla lennetään vielä vuosikymmeniä, sillä koneiden elinkaari on hyvin huollettuna pitkä. Sen jälkeen useimmat koneista joutunevat romutettavaksi, sillä käytetyille koneille ei juurikaan kysyntää.

Singapore Airlines aloitti ensimmäisenä lentoyhtiönä lennot A380-koneilla lokakuussa 2007. Vanhimmat palautuivat leasing-yhtiöille kymmenen vuoden käytön jälkeen. Käytetyille A380-koneille ei juurikaan ole ollut kysyntää, ja ainoana yhtiönä tilauslentoihin erikoistunut Hi Fly on ottanut konetyypin käyttöön.