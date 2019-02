Analyysi: Opposition hoitajamitoitusaloitteen tie nousee valiokunnassa pystyyn

Eduskunta elää parhaillaan hulluja viikkoja, jotka toistuvat joka neljäs vuosi ennen vaaleja. Vaalien lisäksi edustajat saa hermostuneeksi vaalikauden isot asiat, jotka ovat yhä kesken.

Tällä viikolla eduskunnan pitäisi ottaa ratkaisevia askeleita niin sote-uudistuksessa kuin tiedustelulaeissa.

Samalla suurien rakennemuutosten varjoon jäävät pienemmät aloitteet. Yksi näistä aloitteista on opposition esitys hoitajamitoituksen muutoksesta. Oppositiopuolueet vaativat sitovan 0,7 hoitajan mitoituksen kirjaamista lakiin.

Asia on tänään torstaina eduskunnassa lähetekeskustelussa ja asia etenee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan perjantaina. Asian käsittelyyn ottamisesta todennäköisesti äänestetään tuolloin valiokunnassa.

Onko opposition aloitteella mahdollisuutta mennä läpi?

Aloite torpataan perjantaina

Lyhyt ja ytimekäs vastaus on ei. Useat hallituspuolueiden valiokunnan jäsenet sanovat Ylelle, että laki torpataan perjantain kokouksessa.

Tämä on sinänsä ollut helposti arvattavissa etukäteen. Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä ilmoitti tiistaina, että se käynnistää vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelun, vaikka hallituskautta on jäljellä enää noin kaksi kuukautta.

Hallituspuolueiden edustajat vakuuttelevat, ettei kyse ole vastavedosta, jolla he voivat torpata opposition aloitteen. He sanovat, että ongelmien saaminen haltuun vaatii kunnollista valmistelua.

Opposition ajama muutos olisi massiivinen. Se tarkoittaisi 4 200 uuden hoitajan palkaamista laitoksiin, eikä tämä onnistuisi hetkessä.

Ministeriryhmän aloittamassa valmistelussa on tarkoitus tarkastella vanhustenhoitoa kokonaisuutena. Hallitus muun muassa selvittää, mitä eri asiantuntijat ajattelevat hoitajamitoituksesta paitsi tehostetussa palveluasumisessa mutta myös koti- ja omaishoidossa.

Hallituksen suunnitelmissa selvitystyön pitäisi olla valmista vuoden 2019 loppuun mennessä. Kyse on siis myös vastuunsiirrosta, sillä silloin uusi hallitus on jo vallassa.

Oppositio: Hallituspuolueilta loppuu halu käsitellä asiaa

Opposition edustajien mukaan hoitajamitoituksesta on puhuttu valiokunnassa jo tällä viikolla. Näiden keskustelujen perusteella heillä on samanlainen näkemys, ettei asia etene valiokunnasta eteenpäin.

Heidän näkemykset asian syistä ovat tosin erilaisia. Opposition edustajat sanovat, että hallituspuolueilta puuttuu halu viedä asiaa eteenpäin.

Valiokunnassa on tiettävästi myös esitetty, että valiokunnan hallitus- ja oppositioedustajat lähtisivät yhdessä viemään asiaa eteenpäin. Tällöin valiokunta olisi voinut kuulla myös asiantuntijoita.

Oppositioedustajat sanovat, että valiokunta ehtisi kyllä käsitellä hoitajamitoitusta, sillä se tällä hetkellä lähinnä odottaa sote-uudistuksen tulemista valiokunnan käsittelyyn.

Hallituspuolueiden edustajat puolestaan vastustavat ajatusta, koska se haluaa olla valmis sote-esitystä varten.

Arviot perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistumisesta vaihtelevat eduskunnassa. Osa edustajista puhuu perjantaista, mutta asian käsittelyn venymisestä ensi viikolle ei pidetä ihmeenä.

Oliko opposition aloite turha?

Oppositio saa tänään huomiota aloitteelleen kyselytunnin jälkeen, kun eduskunta käy keskustelun siitä.

Tämä onkin opposition aloitteiden tarkoitus, koska hyvin harvoin lakeja säädetään eduskunnassa opposition aloitteiden mukaan.

Tämän lisäksi oppositio on onnistunut myös toisessa tavoitteessaan. Hallitus on ryhtynyt selvittämään, miten vanhuspalveluiden ongelmiin on viisasta reagoida.

Opposition käyttämä työkalu ei siis ole välttämättä ollut turha, eikä sillä pelkästään ole kalasteltu ääniä tulevissa vaaleissa.

Samaan hengenvetoon voi kysyä, olisiko hallitus aloittanut vanhuspalvelulain selvitystyöt ilmankin opposition painetta.

Lue lisää:

Vanhuspalvelulain uudistamista kiirehditään – työn tarkoitus käynnistyä vielä tällä hallituskaudella

Oppositio iskee hallitusta vastaan "hallituskauden tehokkaimmalla välikysymyksellä"