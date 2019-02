Tyttövaltaisissa lukioissa on huutava pula kavaljeereista – vanhojentanssien konkarit tanssittavat daameja monta vuotta putkeen

Vanhojentanssit on tärkeä perinne lukiossa. Edelleen suurin osa toisen vuosikurssin opiskelijoista tanssii vanhat. Tyttövaltainen oppilaitos törmää vuosittain samaan haasteeseen: miten kaikki tytöt löytävät poikaparin? Jokaisella koululla on oma tapansa järjestää asia.

Perinteisesti jo ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat sopivat tanssipareja keskenään. Myös osa seurustelevista nuorista haluaa olla pari vanhojen tansseissa.

Kuopion Klassillisen lukion vanhojentanssien kurssin periaate kuitenkin romuttaa nämä etukäteen tehdyt suunnitelmat.

Pojat urakoivat ja tanssivat kahden tytön kanssa

"Klassikassa" kootaan vuosittain palapeli, joka ei synny etukäteen tehtyjen sopimusten mukaan. Periaate on, että omaa paria ei voi omia, vaan jokaisen pitää ymmärtää heti kurssin alussa reilun pelin säännöt.

Vanhojentanssien poikapulaa paikataan muun muassa niin, että osa pojista tanssii kahden tytön kanssa. Mukana on aina myös jokunen ensimmäisen vuosikurssin opiskelija.

Näin urheilullisena poikana tämä on ihan mukavaa, ja ei tämä kuntoilu niin pahasta ole. Eero Ryhänen

Lukion “vanha” Eero Ryhänen tanssi ensimmäisen kerran vuosi sitten. Nyt jalassa on samat jo kertaalleen sisäänajetut kengät.

– Ei tule hiertymiä eikä rakkoja, Ryhänen sanoo tyytyväisenä.

Ryhänen tanssii kahden eri tytön kanssa, mutta se ei harmita.

– Näin urheilullisena poikana tämä on ihan mukavaa, ja ei tämä kuntoilu niin pahasta ole, nuori mies myhäilee.

Veera Huoman, Eero Ryhänen ja Emilia Ålander. Antti Karhunen / Yle

Vanhojentansseilla on tänä vuonna suurempi merkitys kuin vuosi sitten, koska nyt mukana ovat myös Ryhäsen kaverit. Silläkin on merkitystä, että nyt he voivat näyttää yhdessä vanhemmilleen, mitä ovat saaneet aikaan.

Mukavaa, kun on muutakin kuin opiskelua. Tiitus Heikkinen

Tiitus Heikkisellä on sama tilanne kuin Ryhäsellä. Edessä on toiset vanhojentanssit. Heikkinen on harjoitellut tansseja enemmän parin kanssa, joka kysyi häntä tanssimaan ensimmäisenä.

Tiitus Heikkinen on valmis päivän urakkaan. Antti Karhunen / Yle

– Vanhojentanssit kuuluu lukioon ja on mukavaa, kun on muutakin kuin opiskelua, Heikkinen toteaa.

Olen aika hyvä tanssimaan. Gramoz Perquku

Gramoz Perquku tanssi jo vuosi sitten kahden tytön kanssa. Perquku tanssii mielellään ja auttaa, jos joku on vailla paria.

– Olen aika hyvä tanssimaan, Perquku sanoo.

Tanssitaidon takana ovat omat harrastukset. Tanssissa tarvittavat koordinaatiotaidot harjaantuvat koripallossa, jalkapallossa ja luistelussa.

Gramoz Pequku Klassillisen lukion koristellussa salissa Antti Karhunen / Yle

Klassillisessa lukiossa toisen vuosikurssin opiskelijoista sata on tyttöjä. Tänä vuonna heistä noin viidesosa oli ensin vailla tanssikaveria.

Joka vuosi vanhojentansseissa on mukana muutama konkari-abiturientti. Parketilla pyörähtelee myös jokunen tyttöpari.

Konkareiden konkari löytyy kuitenkin Lapinlahdelta.

Lapinlahdella ysitkin tanssivat aiemmin

Jesse Hukkanen tanssi vanhojentanssit ensimmäisen kerran jo ysiluokkalaisena kaksi vuotta vanhemman tyttökaverinsa kanssa.

Ensimmäisenä lukiovuotena häntä pyydettiin taas tanssimaan, eikä tanssimisesta pitävä Hukkanen halunnut kieltäytyä.

– Tykkään olla esillä, Hukkanen kertoo.

Tänä vuonna nuorella miehellä on kuitenkin erilainen fiilis, kun hän tanssii omanikäisten kanssa.

Parasta Hukkasesta on ollut miksata musiikki ja keksiä tanssiliikkeet lopputanssiin.

Jesse Hukkanen aikoo vastata vuoden kuluttua kyllä, jos häntä pyydetään vielä kerran tanssimaan. Marianne Mattila / Yle

Lapinlahdella päätettiin pari vuotta sitten ettei peruskoulun puolelta pääse enää tanssimaan vanhoja. Ysiluokkalaiset joutuivat olemaan liikaa poissa oppitunneilta harjoituksien vuoksi.

Myös muut kuin lukiolaiset tanssivat

Kuopiolaisessa Kallaveden lukiossa tilanne on hieman erilainen. Koululla on kahden tutkinnon opiskelijoiden kautta vahva kytkös ammatilliseen koulutukseen.

Tänä vuonna noin 30 ammatillisen koulutuksen vahvistusta osallistuu tansseihin. Mukana on niin poikia kuin tyttöjä. Kaksi tämän vuoden tanssijoista on työelämässä olevia nuoria.

Kallaveden lukiossa tanssijoita on tänä vuonna noin 200.

– Myös meillä kavaljeereista löytyy aina herrasmiehiä, jotka tanssittavat kahta daamia vanhojen päivänä, kertoo liikunnan ja terveystiedon lehtori Jari Simonen

Ilman draamaa vanhojen tansseista ei aina selvitä. Joskus käy niin, että parin välinen seurustelusuhde katkeaa ja vanhojen tanssien kurssi jää kesken.

Surua saattaa aiheuttaa myös se, että oma läheinen pääsee katsomaan vain sen näytöksen, jossa nuori ei ole mukana. Isoissa lukioissa kaikki nuoret eivät tanssi kaikissa päivän näytöksissä.

