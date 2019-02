Pääkaupunkiseudun posti voi olla jopa kaksi päivää myöhässä – Pasilan postikeskuksessa laajoja ulosmarsseja

Ulosmarssin taustalla on se, että Postin alihankkija SOL vaihtaa lajittelijoiden työehtosopimuksen halvempaan.

Ulosmarssin taustalla on se, että Postin alihankkija SOL vaihtaa lajittelijoiden työehtosopimuksen halvempaan. Juha Kivioja / Yle

PAU:n mukaan vuokratyöntekijöiden palkan alentuminen on Postin syy. Posti kiistää ja kertoo alihankkijan päättävän käytettävästä työehtosopimuksesta.

Suurin osa Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöistä on marssinut ulos, kertoo Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU). Myös eilisestä iltavuorosta ja yövuorosta suuri osa ihmisiä marssi ulos.

Ulosmarssit koskevat isoa joukkoa työntekijöitä, koska iltavuorossa on noin 200 ihmistä ja yö- ja päivävuoroissa kussakin noin 100, kertoo PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen STT:lle.

Postin mukaan näistä kolmesta vuorosta on ollut pois noin puolet ihmisistä. Hämeenlinnan eteläpuolella osa kirjeistä ja lehdistä voi olla Postin mukaan myöhässä 1-2 vuorokautta.

– Puhutaan noin kymmenestä prosentista (lähetyksistä), kertoo ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja Postista.

PAU: Posti edellytti pienipalkkaisempaa työehtosopimusta

PAU:n mukaan ulosmarssin syy on se, että postikeskuksen yhdessä yksikössä on maanantaina aloittamassa alihankkijana SOL Henkilöstöpalvelut, joka PAU:n mukaan teettää työn noin 30 prosenttia pienemmillä palkoilla verrattuna nykyisiin työehtosopimuksiin.

Kyse on Niemisen mukaan siitä, että Posti on ilmoittanut, että SOL:n kautta vuokratyöntekijöinä Postilla työskenteleviin ulkomaisten kirjepakettien lajittelijoihin aletaan soveltaa Medialiiton työehtosopimusta Paltan työehtosopimuksen sijaan. Uudessa sopimuksessa on pienempi palkka.

Niemisen mukaan uusi sopimus on lisäksi jakajien työehtosopimus (tes), joka ei edes sovellu kirjepakettien lajittelijoiden työhön.

Posti: Emme voi tällaisia edellyttää

Posti luonnehtii ulosmarssia laittomaksi. Ohjauskeskuksen johtaja Ainasoja kiistää, että Posti olisi edellyttänyt mitään huonompaa työehtosopimusta.

– Alihankkija itse päättää, mitä tessiä sovelletaan. Posti ei voi tällaisia edellyttääkään.

Yksi keskuksen yksikkö, ulkomaisten kirjepakettien lajittelijat, ovat aiemmin olleet töissä SOL:n vuokatyöntekijöinä. Nyt Posti aikoo ostaa palvelun alihankintana SOL:lta vuokratyön sijaan. Työ ja tekijät pysyvät samoina. Kyse on Ainasojan mukaan muutamasta kymmenestä työntekijästä.

Postilaiset ovat Niemisen mukaan marssineet ulos tukeakseen vuokratyöntekijöitä.

– He ovat kokeneet, että työnantaja toimii moraalittomasti. Lisäksi Niemisen mukaan postilaisia pelottaa oman palkan kehitys.

– Uhka on se, että milloin tahansa työnantaja voi tehdä heidän osaltaan saman tempun.