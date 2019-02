Ministerien velat hupenevat – Berner ja Orpo suurimmat pudottajat

Valtioneuvosto julkistaa vuosittain tiedot ministerien sidonnaisuuksista. Tänään eduskunnallekin annetussa kirjelmässä listataan muutokset taloudellisissa sidoksissa ja luottamustehtävissä.

Useat ministerit ovat vuoden aikana lyhentäneet velkojaan reippaalla tahdilla. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerillä (kesk.) asunto- ja kesäasuntolainat ovat huvenneet nollaan yli puolen miljoonan euron lyhennyksien ansiosta.

Raskain velkataakka on sisäministeri Kai Mykkäsellä (kok.). Puolison kanssa yhteistä lainaa on sulatettu vuodessa yli 30 000 euroa, mutta vielä on 520 000 euroa jäljellä.

Antti Parviala / Yle

Ministerit, joiden sitoumukset ovat ennallaan, eivät ole tällä listalla

Vain ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) on kasvattanut velkaansa. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) lainapotissa on mukana asunto-, kesäasunto- ja muuta lainaa.

Sidonnaisuusilmoituksista käy myös ilmi myös muun muassa se, että Petteri Orpon (kok.) usko Nokiaan sijoituksena on horjunut. Orpo on luopunut yhtiön kaikista yli 800 osakkeestaan.

Virolaisen luottamus puolestaan Wärtsilään on vahvistunut ja osakemäärä on kolminkertaistunut 210 osakkeeseen.

Valtioneuvosto pyytää joka vuoden alussa ministereitä päivittämään tiedot sidonnaisuuksistaan. Sen lisäksi suuremmista muutoksista ministerien on määrä kertoa oma-aloitteisesti.

Tiedot sidonnaisuuksista ovat myös täällä valtioneuvoston verkkosivulla. (siirryt toiseen palveluun)