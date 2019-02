Lennonjohtajat torppasivat taas sovintoesityksen

Lennonjohtajat valvovat liikennettä LaGuardian lentokentällä New Yorkissa.

Lennonjohtajat valvovat liikennettä LaGuardian lentokentällä New Yorkissa. Andrew Gombert / EPA

Lennonjohtajien työehtokiista jatkuu. Työntekijöiden yhdistys SLJY hylkäsi torstaina jo toisen sovintoehdotuksen, jota oli neuvoteltu valtakunnansovittelijan johdolla.

Sekä työntekijät että työnantaja ovat viime viikkoina ottaneet kovat keinot käyttöön riidassaan. Työntekijät pitävät työnseisauksia moneen kertaan viikossa, ja työnantaja pitää ajoittaisia työsulkuja estääkseen liittoon kuuluvien töihintuloa ja palkanmaksua.

Työnantajaa edustava Palta olisi hyväksynyt sopimuksen, jossa palkkoja olisi korotettu 3,2 prosenttia.

– Pidän todella erikoisena, että yksi ala Suomessa katsoo edelleen olevansa oikeutettu suurempiin korotuksiin kuin muut, kommentoi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tiedotteessa.

Lennonjohtajat ovat olleet ilman työehtosopimusta jo vuodesta 2017.

– Sovittelua ei ole nyt heti edellytyksiä jatkaa, sillä mahdollisuudet edetä neuvotteluissa on tällä erää selvitetty, sanoo valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Hänen mukaansa pöytään voidaan palata vasta, kun osapuolilla on halua "liikkua näkemyksissään".

Palta on aiemmin varoitellut, että pitkittyessään kiista voisi alkaa haitata matkustajalentoja. Talvilomaviikkojenkin aikana työnseisauksia on järjestetty yön hiljaisempina tunteina ja alkuiltapäivästä, kun Finavia on arvioinut ruuhkatunneiksi kello 6–9 ja 15–18.

Lue myös:

Lennonjohtajat valmistautuvat jälleen laajentamaan työnseisauksiaan

Lennonjohtajakiista venyy, ei tulosta tänäänkään