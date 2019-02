Suomen suurimmasta akvaarioaltaasta on etsitty reikää jo kaksi kuukautta – brittiläiset huippuasiantuntijatkaan eivät löydä

Toimitusjohtaja Sari Saukkonen uskoo, että uusi nieriäallas on kävijöiden mieleen, koska kaloja pääsee katsomaan kömpimällä altaan alle.

Lauantaina avattavan akvaariotalo Maretariumin remontti Kotkassa on kestänyt jo puolitoista kuukautta aiottua pidempään.

Tästä on kyse Akvaariotalo Maretariumin remontti Kotkassa alkoi marraskuussa.

Suuri Itämeri-allas kuitenkin vuotaa, eikä vuotokohtaa ole vielä paikannettu. Brittiläiset asiantuntijat palaavat jatkamaanaltaan korjaustöitä sunnuntaina.

Remontti on venynyt jo noin puolellatoista kuukaudella. Talo avataan yleisölle lauantaina, mutta Itämeriallas pysyy toistaiseksi tyhjänä.

Melkein kaikki on valmista. Suomalaisia kaloja esittelevän akvaariotalo Maretariumin sisääntuloaula ja myymälä on uusittu, ja taloon on rakennettu kokonaan uusia altaita.

– Olen varma, että nieriäaltaasta tulee uusi suosikki. Siinä on kaksi kupolia ja kaloja pääsee näkemään alapuolelta, sanoo Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen.

Vieraslaji aurinkoahven on saanut sekin uuden, erillisessä vedenpuhdistuskierrossa olevan altaan. Se halutaan pitää erillään muista kaloista, koska se esimerkiksi syö niiden mätiä.

Myös Maretariumin ylpeys, valtava Itämeri-allas, on saanut uuden sisustuksen. Se on Suomen suurin akvaarioallas – tuplasti isompi kuin Helsingin Sealifen valtameriallas. Sinne mahtuu 500 000 litraa vettä. Nyt altaaseen on rakennettu vanhan hylyn keula.

Itämeri-allas on sisustettu uudelleen. Altaasen on rakennettu pala vanhaa hylkyä. Miina Sillanpää / Yle

– Aika monia kiinnostaa varmasti nähdä allas tyhjänäkin. Ilman vettä ymmärtää sen valtavan tilavuuden. Sisäläpimittaakin on 10 metriä, Saukkonen toteaa.

Itämeri-allas pysyy tyhjänä, koska sen vuotokohtaa ei ole vieläkään löytynyt. Sen vuoksi Maretariumin pääsylippuhinnat putoavat puoleen.

Korjaustyöt venyvät

Kotkassa sijaitsevan akvaariotalo Maretariumin suuren Itämeri-altaan ongelmat ovat yhä mysteeri. Allas vuotaa, eikä esimerkiksi silikonisaumojen uusiminen ole toistaiseksi tiivistänyt allasta tarpeeksi. Sitä on yritetty täyttää jo kahdesti. Vuotokohtaa ei ole vieläkään löytynyt.

Talon remontti alkoi marraskuun alussa. Sen aikana Itämeri-altaan sisustus muutettiin kokonaan, sen ikkunoiden silikonisaumat uusittiin ja altaan pohjalle rakennettiin uusi suodatinpatja. Lisäksi lasikuituvuorausta uusittiin siltä osin kuin se oli huonokuntoinen.

Itämeri-altaan remontin vuoksi yksi akvaariotalo Maretariumin vetonauloista on poissa. Normaalisti kävijät pääsisivät seuraamaan muun muassa kalojen ruokintasukelluksia. Miina Sillanpää / Yle

Tavoite oli saada työt valmiiksi joulukuun loppuun mennessä.

– Jouluaaton aattona lähdettiin täyttämään allasta ja silloin ilmeni katastrofi. Yksi akvaristeistamme oli täällä jopa jouluaaton ja -päivän välisen yönä hoitamassa näitä vuotoja. Tämä on ollut meille raskasta, Saukkonen kertaa.

Tammikuussa allasta korjaamaan matkusti englantilaisia remontoijia, jotka ovat maailman johtavia asiantuntijoita akvaarioalalla. Aquarium Technology Limited -yritys on vastannut altaan remontista.

Kun vettä päästiin tammikuun lopulla jälleen laskemaan altaaseen, paljastui, että vuotoja on edelleen.

Lipputulot sivu suun

Ylimääräisten korjaustöiden kulut maksaa allasurakoitsija, mutta Maretariumille tulee takkiin muun muassa menetetyistä pääsymaksutuloista.

– Olemme menettäneet pääsylippu- ja opastustuloja sekä myymälän tuottoja. Nettona tammikuun osalta se on noin 20 000 euroa. Sitä yritetään loppuvuoden aikana kiriä kiinni, toimitusjohtaja Sari Saukkonen sanoo.

Samaan aikaan vuokra- ja käyttökulut ovat juosseet.

Akvaariotalossa Kotkassa esitellään Suomen kalalajeja. Miina Sillanpää / Yle

Brittiläisen allasurakoitsijan ATL:n työntekijät saapuvat jälleen ensi sunnuntaina selvittämään sitä, miksi ja mistä allas vuotaa.

Akvaariotalon avaaminen Suomen vesissä uivista kaloista kiinnostuneille on venynyt remontin vuoksi jo puolitoista kuukautta. ATL:n työntekijät ovat olleet sidottuna muille akvaariotyömaille muun muassa Islannissa, Ranskassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa.

Maretarium on kuitenkin nyt päätetty avata, koska alkavat hiihtolomat ovat yksi sesonki.

Osa Itämeri-altaassa normaalisti polskivista kaloista on siirretty nähtäville muihin altaisiin.

– Nyt on selvää, että allas pitää käydä hyvin perusteellisesti läpi. ATL:n ryhmällä on tarkka työsuunnitelma, miten etsiä näitä ongelmapaikkoja. Me joudumme seuraamaan sivusta ja toivomaan, että työt etenisivät ripeästi.

Toimitusjohtajan varovainen arvio on, että allas saataisiin käyttöön aikaisintaan kuukauden kuluttua.