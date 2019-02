Sijoittajat rankaisevat epäeettisestä toiminnasta – Attendon johdon on käytännössä pakko korjata toimintatapojaan

Hoivakotien ympärillä jatkuva skandaali alkaa näyttää huonolta myös sijoittajien silmissä. Aiemmin tällä viikolla varainhoitoyhtiö FIM ja S-Pankki ilmoittivat laittaneensa hoivayhtiö Attendon osakkeet toistaiseksi ostokieltoon rahastoissaan. Tänään Attendon osake syöksyi pörssissä heti tulosjulkistuksen jälkeen.

Attendon osakkeen kurssi laski päivän aikana yli 15 prosenttia Tukholman pörssissä. Vuoden alusta osake on halventunut jo yli neljänneksen. Tulostiedotteessaan yhtiön johto kertoi ottavansa vakavasti viranomaisten moitteet sekä Alavuden Pelimanni-hoivakodin sulkemisen. Attendolla hoito ei ole kuitenkaan ollut sitä, mitä on luvattu ja sijoittajat eivät sitä halua.

Kysyimme Osakesäästäjien keskusliiton toimitusjohtaja Tuomo Katajamäeltä, mitä sijoittajat ajettelevat uutisista.

1) Miksi kurssi laskee? Onko taustalla yleinen epäluottamus koko soten onnistumista kohtaan, ja nyt nämä ongelmat vain vahvistavat sitä, että ei tästä hommasta mitään tule?

– Yleinen keskustelu hoivaliiketoiminnan onnistumisesta eettisessä mielessä on ollut varmasti syynä kurssipudotukseen, ei sote. Soten läpiviemisen vaikeudet on hinnoiteltu markkinoilla alan yhtiöiden kursseihin jo aikaisemmin. Se ei ole nyt oleellisesti vaikuttanut, koska Suomessa on hoivayrityksiä, jotka ovat pitäneet kurssinsa ihan hyvin. Sijoittajat odottavatkin, että vaikka sotea ei ikinä syntyisi, ulkoistuksia voi kuitenkin tulla.

2) Kuinka paljon kurssilaskun taustalla on sijoittajien ahneus? Eikö Attendo ole säästänyt riittävästi?

– Sijoittajat odottavat tulosta, mutta eettinen ja vastuullinen toiminta on pitkällä aikavälillä tuloksen tekemisen edellytys. Kun suuret sijoittajat ilmoittavat asettavansa yhden toimijan eettisistä syistä boikottiin, toimivan johdon on käytännössä pakko parantaa toiminnan eettisyyttä. Sen on tajuttava, että omistajien kaipamaa lisäarvoa saa vain vastuullisesta bisneksestä.

Attendon pörssikurssin heikentyi torstaina, kun yhtiö kertoi, että kannattavuuden parantumisessa kestää kauemman kuin aiemmin arvioitiin.

Markkinoilla kurssilaskun arvioitiin johtuvan yhtiön liian nopeasta kasvusta. Kun uusia hoivakoteja perustetaan, niiden käyttöaste voi olla alkuun pieni. Osassa Attendon hoivakodeista on tyhjää, jolloin kannattavuus on heikko.

Osakesäästäjien keskusliiton toimitusjohtajan Tuomo Katajamäen mielestä myös Suomessa ilmenneillä ongelmilla oli merkitystä kurssilaskussa.

– Sijoittajien näkemyksen mukaan nyt ei ole pidetty kiinni siitä, mitä on sovittu.

3) Mille sijoittajat panevat painoa, kun he arvioivat sosiaali- ja terveysalan yhtiöitä?

Katajamäen mukaan hoiva-alalla eettisyys on poikkeuksellisen tärkeää.

– Sijoittajat odottavat hoiva-yhtiöiltä korkeaa eettisyyttä ja korkeita arvoja liiketoiminnan ohella. Hoiva-ala on defensiivinen toimiala, eli sijoittajat mieltävät sen vähemmän suhdanteista riippuvaiseksi ja paremmin ennustettavammaksi kuin monia muita aloja.

Eettisyyden merkitys korostuu Katajamäen mukaan hoiva-alalla, sillä defensiisenä alana sillä ei odoteta kovin suuria voittoja tai laskuja. Hänen mukaansa sijoittajat eivät edes odota kovin isoja katteita terveysalan yrityksiltä, vaan ennemminkin tasaista tulovirtaa ja liikevaihtoa, eli ennustettavuutta.

4) Voidaanko päätellä, että pörssiyhtiö tai pääomasijoittaja omistajana ei sovi sote-alalle, kun ykköstavoitteena on arvon luominen omistajille?

Katajamäen mukaan missään nimessä ei. Hoiva-ala sopii erinomaisesti pörssiin. Se sopii hyvin pääomasijoittajillekin, koska se ei ole suuresti suhdanteista riippuvainen toimiala. Sijoittajat haluavat hakea kohteita, joissa tulovirta on tasaista.

– Silloin yrityksen tuloskasvu perustuu siihen, että liikevaihto kasvaa uusien kohteiden myötä, eikä niinkään sen takia, että katteita parannettaisi tai kannattavuutta kiristettäisi äärimmilleen. Eettiset arvot ovat äärimmäisen tärkeät hoivayrityksissä, koska uskoakseni omistajat haluavat sitä – olivat ne sitten pääomasijoittajia tai suomalaisia yksityissijoittajia.

5) Onko näillä viime aikojen ongelmilla mitään vaikutusta sijoittajien käytökseen pitkällä aikavälillä? Mitä he nyt odottavat Attendon tekevän?

– Ikävää, että tällaisia asioita on, mutta hyvä että ne ovat tulleet esiin. Uskoakseni viime aikojen ongelmilla on sellainen vaikutus, että eettiset arvot tulevat korostumaan hoiva-alalla. Yritykset haluavat – ja niiden täytyy – tuoda arvot paremmin esille ja ennen kaikkea noudattaa niitä. Että arvot ei jää pöytälaatikkoon tai mappiin, vaan ne on käytännössä. Sitä sijoittajat haluavat.

