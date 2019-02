Lahtelaiskoulun rehtori välttyi syytteeltä leirikoulurahojen käsittelyyn liittyvässä jupakassa

Rehtori on ollut pidätettynä virasta leirikoulurahojen käsittelyyn ja maksuvälineen luovuttamiseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Lahden kaupunki kertoo tiedotteessaan, että syyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen.

Lahtelaisen Ahtialan koulun rehtoria vastaan ei nosteta syytettä. Lahden kaupunki kertoo tiedotteessaan, että syyttäjä on tehnyt keskiviikkona asiassa syyttämättäjättämispäätöksen.

Ahtialan peruskoulun rehtori on ollut pidätettynä virastaan lähes neljä kuukautta poliisitutkinnan ja syyteharkinnan ajan. Kaupungin mukaan rehtori palaa koulutyöhön maaliskuun alkupuolella.

Epäilyissä on ollut kyse muun muassa leirikouluun liittyvästä käteisen rahan käsittelystä ja maksuvälineen luovuttamisesta ohjeiden vastaisesti toiselle henkilölle.

Tiedotteen mukaan syyttäjä toteaa, että käteisen rahan käsittelyn osalta rehtori on toiminut harkintavaltansa puitteissa. Maksuvälineen luovuttamisessa rehtori on rikkonut kaupungin ohjeita ja on syytä epäillä myös virkavelvollisuuden rikkomista.

Syyttäjä jättää kuitenkin syytteen nostamatta, koska teosta olisi odotettavissa korkeintaan sakkorangaistus ja teon tarkoituksena oli leirikoulun turvaaminen.