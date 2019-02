Vettä tulee ja tiet ovat jäässä – hiihtolomat alkavat paikoin erittäin huonossa ajokelissä

Tieliikennekeskus varoittaa huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Keskuksen mukaan tiet ovat jäisiä ja märkiä vesisateen vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaalla pienessä pakkassäässä saatu vesisade on vetänyt tienpinnat peilijäähän ja ajokeli on ollut poikkeuksellisen huono. Tästä johtuen Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on ollut toistakymmentä liikenteeseen liittyvää hälytystehtävää torstain aikana.

– Jos peilijäässä ollut tie oli vähänkään kalteva, niin autot vain yksinkertaisesti luisuivat ojaan, päivystävä palomestari Esa Ihalainen kertasi torstai-iltana.

Ihalaisen mukaan tiet olivat siinä kunnossa, että valtateilläkin saattoi ajaa korkeintaan noin kolmeakymppiä. Henkilövahinkoja liikenneonnettomuuksissa ei tullut.

Ajoneuvojen nostotyöt kuitenkin katkaisivat liikenteen tietyiltä osuuksilta Nelostiellä, valtatie kahdeksalla ja muilla pienemmillä teillä. Liikenne saatiin sujumaan illan aikana kaikilla teillä.

Koulujen talvilomakausi alkaa, liikennemäärät kasvavat

Koulujen talvilomakausien käynnistyminen näkyy perjantaina liikennemäärien kasvuna varsinkin Helsingin ulosmenoteillä ja valtateillä 4 ja 5 aina Jyväskylään ja Mikkeliin asti, kertoo tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta vastaava Intelligent Traffic Management Finland (ITM).

Perjantaina liikennehuipun ennakoidaan olevan Nelostiellä välillä Helsinki–Heinola kello 15–17, Nelostiellä ja Viitostiellä Heinolan ja Jyväskylän pohjoispuolella kello 16–17 ja Varkauden pohjoispuolella kello 17–18.

– Etelä-Suomen koulujen hiihtolomaviikon menoliikenne painottuu erityisesti perjantaihin. Liikenne alkaa vilkastua jo heti puolenpäivän jälkeen. Myös lauantaina on normaalia talvilauantaita enemmän liikennettä, kertoo yksikön päällikkö Mika Jaatinen ITM:stä tiedotteessa.

Lauantaina liikennettä on tavanomaista enemmän Nelostiellä aina Helsingistä Kemiin asti sekä Viitostiellä Heinolasta Varkauteen.

Koulujen lomat jakautuvat kolmelle viikolle

Koulujen hiihtolomat pidetään totutusti kolmessa erässä viikoilla 8, 9 ja 10. Etelä-Suomi, eli Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ja Ahvenanmaan koulut lomailevat ensiksi.

Viikolla 9 lomaa vietetään Väli-Suomen kouluilla. Väli-Suomi pitää sisällään Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan.

Idässä ja pohjoisessa lomaillaan viimeisenä, eli viikolla 10. Idän ja pohjoisen maakuntiin kuuluvat Lappi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kuopio, Joensuu ja Kajaani.

Tavarat takakonttiin tai muuhun tavaratilaan

Liikenneturva muistuttaa talvilomamatkalaisia matkatavaroiden oikeasta pakkaamisesta.

– Autossa turvallisin paikka tavaroille on takakontti tai muu tavaratila. Jo jarrutuksessakin matkustamossa oleva irtain voi sinkoilla miten sattuu ja saada aikaan vahinkoa. Onnettomuustilanteessa voimat ovat yleensä tätä suuremmat, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo tiedotteessa.

Takakontin pakkaaminen kannattaa Vuoriston mukaan aloittaa painavimmista tavaroista ja varmistaa kiinni sidontavyöllä tai kuormaverkoilla. Lisäksi suksiboksiin laitettava välineistö pitää sitoa kiinni.

Yöjunien makuupaikat loppumassa

Junaliikenteessä suosituin menoliikenteen matkustuspäivä etelästä pohjoiseen on perjantai, mutta myös lauantaille ja sunnuntaille on VR:n mukaan ostettu paljon lippuja. Yöjunien makuupaikat ovat loppumaisillaan, mutta istumapaikoille on vielä tilaa.

Hiihtolomat täyttävät etenkin Lapin yöjunat.

Hiihtolomaliikenteeseen VR kertoo varautuneensa jo viime viikolla korvaamalla joitakin kaukoliikenteen junavuoroja busseilla ja muilla junavuoroilla. Näin saatiin lisäaikaa kaluston sulattamiselle ja huolloille.