Suomen suurimpiin lukeutuva tapahtumajärjestäjä hakeutumassa yrityssaneeraukseen

Konsertti- ja festivaalijärjestäjä Live Entertainment Finland Oy kertoo valmistelevansa hakemusta yrityssaneeraukseen. Yritys kertoo saneerauksesta tiedotteessaan. Yritys tunnetaan myös nimellä Eastway Live.

Samalla Live Entertainment Finland kiistää julkisuudessa aiemmin torstaina olleet tiedot, joiden mukaan verottaja olisi hakenut sen konkurssiin.

Taloussanomat kertoi aiemmin (siirryt toiseen palveluun) torstaina, että verottajalla on yhtiöltä saatavia yhteensä noin 660 400 euroa. Konkurssihakemus on jätetty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 5. helmikuuta. Live Entertainment Finlandin toiminta on ollut viime vuosina tappiollista.

Yritys puolestaan kertoo, että verottaja on jättänyt sitä koskevan konkurssihakemuksen, mutta varsinaisesta konkurssista ei ole vielä kyse. Jos yrityssaneeraushakemus hyväksytään, se keskeyttää konkurssiprosessin.

Tiedotteen mukaan yrityssaneeraushakemuksella on tämän hetkisen tiedon mukaan suurimpien velkojien tuki. Hakemus jätetään käräjäoikeudelle lähipäivinä.

Tapahtumajärjestäjän mukaan sen toiminta jatkuu normaalisti ja se sanoo keskittyvänsä kaikkien jo julkistettujen tapahtumiensa toteuttamiseen. Lisäksi kaikki myynnissä olevat tapahtumat on tarkoitus järjestää suunnitellusti.