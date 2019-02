Herätys: Sote-viilausta, vanhusten hoitokierre nielee kilometrejä, syöpälasten sisarukset unohtuvat, luvassa ennätyslämmintä

Eduskunnassa perustuslakivaliokunta jatkaa sote-lausunnon viilaamista ja tiedustelulait palautetaan valiokuntiin

Eduskunnalla on enää tasan kuukausi aikaa saada valmiiksi vaalikauden suurimmat lakiuudistukset.

Perustuslakivaliokunta yrittää päästä eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lausunnon kirjoittamisessa. Sotilas- ja siviilitiedustelulait lähetetään tarkistuskierrokselle hallinto- ja puolustusvaliokuntiin, joiden on pyydettävä perustuslakivaliokunnalta lausunnot siitä, ovatko lait perustuslain mukaisia.

Trump haluaa kahdeksan miljardia dollaria muuriin, aikoo julistaa hätätilan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo julistaa maahan kansallisen hätätilan varmistaakseen rahoituksen rajamuurille, kertoo Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders.

Kansallisen hätätilan myötä Trumpille aukeaa uusi mahdollisuus Meksikon rajamuurin rahoituksen saamiseksi, sillä hän voisi hätätilan turvin ohittaa kongressin tahdon.

Donald Trump puhui Texasin El Pasossa maanantaina. Nicholas Kamm / AFP

Hilja, 93, on matkannut ambulanssissa satoja kilometrejä hoitopaikasta toiseen: "Kunhan eivät vie Siperiaan"

Joensuulaista Hilja Volotista on viime vuoden aikana hoitanut 35 eri lääkäriä ja yli 100 hoitajaa. Häntä on kuljetettu hoitopaikasta toiseen ympäri maakuntaa niin usein, etteivät omaisetkaan ole pysyneet perässä. Moni vanhus joutuu kierteeseen kodin, päivystyksen ja sairaalaosastojen välille, kun kotona ei enää pärjää.

Hilja Volotinen. Laura Kosonen / Yle

Syöpäsairaan lapsen sisarus voi oireilla paitsiota – "Romahdin vain täysin enkä jaksanut enää mitään"

Huoli sairaasta sisaruksesta ja vanhempien jaksamisesta saa piilottamaan omat tunteet ja tarpeet. Lapset saattavat alkaa oireilla vasta, kun akuutein tilanne on ohi. Siksi syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten tukiyhdistys Sylva on nostanut sisarusteeman vahvasti esille tämän vuoden kampanjassaan.

Yhteinen kriisi on lähentänyt Viljamaan perheen ja erityisesti sisarusten välejä. Mikko Koski / Yle

Presidentit ja pääministerit kokoontuvat Müncheniin puhumaan turvallisuudesta – Nämä viisi asiaa sinun on hyvä tietää kokouksesta

Presidentti Sauli Niinistö tapaa kymmeniä muita poliittisia johtajia Münchenissä perjantaina alkavassa turvallisuuskonferenssissa. Keskustelunaiheina ovat maailman kriisipesäkkeet ja kansainvälinen oikeusjärjestelmä.

Kolmipäiväinen kokous vaatii tiukat turvatoimet. Ronald Wittek / EPA

Kevät tulee kylään - etelässä erityisen lämmintä

Lämpötila kohoaa päivällä useita asteita nollan yläpuolella. Rauman Pyynpään asemalla mitattiin aamuyöstä +8,4 astetta, mikä on ajankohdan lämpimin lukema ainakin 60 vuoteen.

Perjantaina ja lauantaina puhaltaa föhn-tuuli ja lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa +4...+8 astetta. Idässä on vähän viileämpää ja aivan pohjoisessa lämpötila on nollassa tai heikkoa pakkasta.

Perjantaina on monin paikoin aurinkoista. Lauantaina pohjoisen yli liikkuu lumisateita ja tuuli voimistuu.

