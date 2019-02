Trumpin lääkärintarkastuksen tulokset julkaistiin: presidentti on lihava

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vuosittaisen lääkärintarkastuksen tulokset on julkaistu. Presidentin lääkärin Sean Conleyn mukaan Trumpin terveys on kokonaisuudessaan todella hyvä.

– Ottaen huomioon kaikki laboratoriotestien tulokset, tutkimukset ja erikoislääkäreiden suositukset, voin todeta, että presidentti on kokonaisuudessaan erittäin hyvässä kunnossa, Conley sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trumpin syömä roskaruoan määrä ja liikunnan puute hämmästyttävät asiantuntijoita.

Tarkastusraportin mukaan Trump on lihonut viime vuodesta, ja hän painaa tällä hetkellä 110 kilogrammaa. Viime vuonna Trump painoi noin 108 kiloa. Uutistoimisto AP:n mukaan Trumpin painoindeksi on nyt 30,4. Tämä luokitellaan merkittäväksi lihavuudeksi.

Merkittävästi lihavalla on normaalia suurempi sydänvaivojen riski ja lihavuuden sekä syöpäsairauksien välillä on myös löydetty yhteyksiä.

– Hänellä on ehdottomasti liikaa painoa, Chicagon lääketieteellisen yliopiston sydänlääkäri Matthew Sorrentino kommentoi Reutersille.

Myös Trumpin leposyke on noussut ja hänen kolesterolilääkitysannostustaan on jouduttu nostamaan. Trumpin leposyke on tällä hetkellä 70 lyöntiä minuutissa. Viime vuonna se oli 68 lyöntiä minuutissa.

Maksa, haima ja kilpirauhanen toimivat presidentillä normaalisti.

Trump kävi tarkastuksessa viime viikolla ja se kesti noin neljä tuntia.

72-vuotias Trump tunnetaan pikaruoan ystävänä eikä hän juurikaan harrasta liikuntaa. Toisaalta Trump ei tupakoi eikä juo lainkaan alkoholia. Trump on sanonut, ettei hän koskaan ole juonut edes yhtä olutta.

Presidentti on kuvaillut, että hänen pääasiallinen liikuntaharrastuksensa on kävellä ympäri Valkoista taloa ja seistä julkisissa tilaisuuksissa. Trump on tosin viime aikoina ollut hieman aktiivisempi golfin pelaaja.

Lähteet: STT, AFP, AP