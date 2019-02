Amazon perui uuden pääkonttorin rakentamisen New Yorkiin – syynä asukkaiden vastustus

Tällaista laatikkomerta ei tulla näkemään New Yorkissa. Kuva Amazonin jakelukeskuksesta Madridista.

Tällaista laatikkomerta ei tulla näkemään New Yorkissa. Kuva Amazonin jakelukeskuksesta Madridista. Emilio Naranjo / EPA

Verkkokauppa Amazon ilmoitti torstaina peruvansa toisen päämajansa rakentamisen New Yorkiin.

Syyksi 2,2 miljardin euron arvoisen rakennushankkeen perumiseksi yhtiö ilmoitti paikallisten asukkaiden vastustuksen.

– Mielipidemittaukset osoittavat, että 70 prosenttia newyorkilaisista tukee meidän suunnitelmiamme ja investointia. Tästä huolimatta lukuiset osavaltion ja paikallistason poliitikot ovat tehneet selväksi, että he vastustavat meidän läsnäoloamme ja yhteistyötä, yhtiö perusteli tiedotteessaan. (siirryt toiseen palveluun)

Seattlessa pääkonttoriaan pitävän yhtiön siirtymistä New Yorkiin on paikallisten asukkaiden keskuudessa vastustettu, sillä suuren työnantajan saapumisen on pelätty nostavan alueen jo ennestään korkeita vuokria. Myös yhtiölle luvatut lähes kolmen miljardin dollarin verovähennykset ovat herättäneet ärtymystä.

Amazonin mukaan toisen päämajan avaaminen Queesissä sijaitsevaan Long Island Cityyn olisi luonut alueelle 25 000 uutta työpaikkaa.

Yhdysvalloissa kaupungit yleensä havittelevat Amazonin kaltaisia suuria työnantajia. Yhtiö järjestikin viime vuonna paljon julkisuutta saaneen kilpailun toisen pääkonttorin perustamisesta. Marraskuussa kakkospäämajan rakentaminen päätettiin jakaa kahtia New Yorkin ja Virginian Arligtonin kanssa.

Amazon ilmoitti torstaina, ettei uutta kilpailua pääkonttorin rakentamisesta toistaiseksi avata.

Lue lisää:

Kisa Amazonin jättimäisestä päämajasta ratkeamassa USA:ssa – voittajalle miljardi-investointi ja tuhansia työpaikkoja

Lähteet: Reuters, AP