Yli 500 oppilaan koululakko Pietarsaaressa on viimeinen hätähuuto: "Meitä ei oteta vakavasti, vaikka ihmisiä sairastuu"

Valtaosa Pietarsaaren ruotsinkielisen Oxhamnin yläkoulun 600 oppilaasta on perjantaina koululakossa. Vain 40 oppilasta saapui kouluun.

Syynä ovat pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat ja oppilaiden sekä opettajien oireilu.

Jo torstaina kaikki oppilaat marssivat päivän päätteeksi ulos ja kävelivät banderollien kanssa Pietarsaaren torille. He luovuttivat kaupungille yli 750 ihmisen allekirjoittaman vetoomuksen, että koulu suljettaisiin ja oppilaille saataisiin uudet, terveet tilat.

Koulun käytävällä oli perjantaina rauhallista. Ida-Maria Björkqvist / Yle

Vanhemmat kokevat, että ainoa jäljelle jäänyt vaihtoehto oli koululakko, kertoo Kimmo Hoikkanen, yksi vanhemmista.

– Asiasta on keskustelu monta kertaa ja ongelmia on ollut jo vuodesta 2000 lähtien. Tuli sellainen olo, että meitä ei muuten oteta vakavasti, vaikka oppilaita ja opettajia sairastuu. Nyt oli hetki tehdä jotain, sanoo Hoikkainen.

Osa evakkoon hiihtoloman jälkeen, mutta se ei riitä vanhemmille

Pietarsaaren kaupungin alkuperäinen suunnitelma oli, että koulun tiloja ei enää käytettäisi vuoden 2020 syksystä lähtien. Osa vanhemmista vaatii, että koko koulu on suljettava tämän vuoden syksyyn mennessä.

Tällä viikolla Pietarsaari päätti, että osa opetuksesta siirretään muihin tiloihin hiihtoloman jälkeen ja eniten oireiluja aiheuttanut lisärakennus suljetaan.

Vanhemmille tämä ei riitä.

– Nyt on saatava pysyvä ratkaisu terveistä tiloista. Enää ei voida leikkiä ihmisten terveydellä. Lapsilla on oikeus käydä koulua vaarantamatta terveyttään ja opettajilla oikeus turvalliseen työpaikkaan, toteaa Hoikkanen.

Osa koulun oppilaista ja opettajista kertoo kärsineensä jo pitkään sisäilmaoireista, muun muassa päänsärystä, toistuvista nuhista ja kuumeilusta.

Terveystilanne on mennyt viime vuosina vain huonommaksi, sanoo rehtori Peter Lindqvist. Ida-Maria Björkqvist / Yle

Oxhamnin koulun rehtorina kuusi vuotta työskennelleen Peter Lindqvistin mukaan joka vuosi jollakin on ollut terveysongelmia tai oireita. Vaikka muutoksia on tehty, parannusta tilanteeseen ei ole saatu. Suunta on ollut huonompaan päin, sanoo Lindqvist.

– Koululakko on osoitus siitä, että mitta on tullut täyteen, kommentoi rehtori.

Vanhempien edustajan Kimmo Hoikkasen mukaan suurin osa kouluviranomaisista on heidän puolellaan.

– Nyt on saatava poliittiset päättäjät vakuuttuneiksi, että uudet tilat ovat ainoa ratkaisu.

Uudet sisäilmanäytteet tiloista valmistuvat ensi viikolla. Tulokset ratkaisevat myös yläkoulun kohtalon eli sen, korjataanko rakennus vai rakennetaanko tilalle uusi.