Hiihto ei ole ollut pakollista enää vuosiin, silti melkein joka koulussa sivakoidaan – kysyimme, miksi

Juhannuskylän koulun oppilaat vakuuttavat pitävänsä hiihdosta. Ainakaan he eivät uskalla kritisoida sitä julkisesti. Luokanopettaja Vilja Välimäki huolehtii, että jokaisella on välineet kunnossa.

Juhannuskylän koulun oppilaat vakuuttavat pitävänsä hiihdosta. Ainakaan he eivät uskalla kritisoida sitä julkisesti. Luokanopettaja Vilja Välimäki huolehtii, että jokaisella on välineet kunnossa. Tuomas Hirvonen / Yle

Tästä on kyse Koulujen hiihtotunnit ovat pitäneet pintansa, vaikka ne eivät ole kuuluneet opetussuunnitelmaan enää pariin vuoteen.

Opetus on nykyään kannustavaa ja motivoivaa, kilpailu ja lajitaidot eivät ole tärkeimmät.

Perusopetus on lain mukaan maksutonta, joten välinehankinnoista ei saa aiheutua kodeille kustannuksia.

Lapsia naurattaa, kaikilla on kivaa. Frisbeet lentävät ilmassa ja matemaattisia tehtäviä ratkotaan pienryhmissä. Kukaan ei itke katkennutta sauvaansa räkä poskella.

Voiko tämä olla alakoululaisten hiihtotunti?

Hiihtoa opetellaan nykyään yhdessä tekemisen ja pelillistämisen avulla. Kaiken pohjalla on pyrkimys sytyttää lapsiin liikunnan ilo ja tuoda onnistumisen kokemuksia, sanoo tamperelaisen Juhannuskylän alakoulun luokanopettaja Vilja Välimäki.

– Vaikka kyllä välillä lapset toivovat myös ihan perinteistä hiihtoa ja kilpailua.

Veren maku suussa rämmitty kouluhiihto ehti pilata monen sukupolven suhteen hiihtämiseen. Lasten ja hiihdon onneksi asiat ovat menneet jo pidemmän aikaa parempaan suuntaan.

Onko pakko hiihtää?

Syksyllä 2016 poistui uuden opetussuunnitelman myötä lista lajeista, joita kouluissa pitää opettaa. Silti hiihto pitää sitkeästi pintansa, ja melkein kaikissa kouluissa hiihdetään edelleen.

Opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta myöntää, että hiihdolla on "ylisukupolvista taakkaa".

Toisin sanoen hiihdetään, koska niin on tehty aina.

– Hiihdon kohdalla vaikuttavat jopa opettajien kansakouluaikaiset kokemukset.

Kaukana ovat tuskaiset hikihiihdot: kannustava ja leikin varjolla oppiminen on palauttanut ilon hiihtotunneille. Tuomas Hirvonen / Yle

Pietilän mielestä hiihto puolustaa kuitenkin edelleen paikkaansa, sillä sen avulla lapset voivat tavoittaa monet perusopetukselle asetetut tavoitteet. Sellaisia ovat muun muassa taito liikkua sekä sisällä että ulkona eri vuodenaikoina.

Myös Vilja Välimäki on vankkumaton hiihdon kannattaja.

– Jos emme opettaisi lapsille lainkaan suksitaitoja, niin veisimme heiltä mahdollisuuden harrastaa sitä aikuisena.

Vain harvoin kyse on lopulta vain rahasta. Matti Pietilä

Hiihdolle on vaihtoehtoja. Opettajat voivat itse päättää, miten oppimistavoitteet saavutetaan. Hiihto voidaan korvata vaikka hankilentopallolla, kunhan se kehittää lasten motorisia perustaitoja.

Juhannuskylän koulun talviliikuntatunneilla muun muassa retkeillään, pulkkaillaan ja pelataan lipunryöstöä.

– Viime talvena kävimme pilkkimässä ja avantouimassa.

Opetusneuvos Matti Pietilä on hyvillään uuden opetussuunnitelman tuomasta vapaudesta.

– Valinnanvapauden myötä myös opettajat ovat alkaneet nauttia työstään enemmän.

Kuka maksaa välineet?

Vuoden vaihteen jälkeen sosiaalisen median roskalavoilla alkaa vimmattu taisto käytetyistä hiihtovälineistä. Samalla alkaa väittely siitä, onko hiihdossa mitään järkeä ja kannattaako muutamaa hiihtokertaa varten ostaa välineitä. Talviurheiluvälineisiin kuluu helposti suuria summia.

Välineiden pitäisi olla myös toimivat ja lapselle sopivat, jotta hiihtämisestä jäisi positiivinen tunne. Mikko Savolainen / Yle

Matti Pietilän mukaan pääsääntö on selvä: perusopetus on lain mukaan Suomessa maksutonta. On koulujen velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua opetukseen.

Juhannuskylän koulu on ostanut välineitä, jotta kaikki pääsevät varmasti osallistumaan, Vilja Välimäki kertoo.

– Koulussamme on paljon lapsia, jotka eivät hiihdä kotona.

Vuonna 2019 hiihtotunti voi alkaa nopanheitolla ja päättyä frisbeegolfiin. Tuomas Hirvonen / Yle

Kaikilla Suomen kouluilla ei kuitenkaan ole tarjota asiallisia lainavälineitä, joten kodin on ne hankittava. Matti Pietilä muistuttaa, että liikuntavälineistä on iloa lapsille myös kouluajan ulkopuolella.

– Vain harvoin kyse on lopulta vain rahasta. Esimerkiksi kirpputoreilta löytyy halpoja, hyväkuntoisia, käytettyjä välineitä.

Pietilän mukaan välinekiistoissa on olennaista koulun ja kodin avoin ja rakentava keskusteluyhteys.

– En muista 16 virkamiesvuoteni ajalta yhtään tapausta, jossa välineongelmaa ei olisi onnistuttu ratkaisemaan.

Onko hiihto mielestäsi hyvä liikuntamuoto kouluissa? Kenen vastuulle välineiden hankita kuuluu? Kerro kokemuksesi kouluhiihdosta. Keskustelu suljetaan keskiviikkona 20.2. kello 22.00.

Lue myös:

Lasten liikuntavälineisiin saa uppoamaan hirmurahat – älä silti yritä säästää jättämällä liikaa kasvunvaraa, varoittaa myyjä