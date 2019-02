Lajilleen omistautuneet vesipalloilijat pelaavat varhain aamulla ja myöhään illalla – "Vesi on meidän elementtimme"

Vesipallo on erittäin raskas ja taktisesti vaativa laji. Naisten SM-sarjassa pelaa neljä joukkuetta.

Vesipalloilijoilta vaaditaan kovaa motivaatiota lajiinsa. Vaikka harjoitteluolosuhteet esimerkiksi Porissa ovat uuden uimahallin ansiosta hyvät, vesipalloilijat joutuvat harrastamaan lajiaan erikoisiin kellonaikoihin. Vesipalloa voi harrastaa vain hallin aukioloaikojen ulkopuolella.

Tämä tietää pelaajille aikaisia herätyksiä tai pitkiä valvomisia. Esimerkiksi SM-sarjaa pelaava Porin Sentterien naisjoukkue harjoittelee Porin keskustan uimahallissa iltaisin puoli kahdeksasta puoli kymmeneen.

Sunnuntaisin halli on auki vähemmän aikaa, joten silloin myös vesipalloilijat pääsevät harjoittelemaan aikaisemmin.

– Tämä on niin kiva laji. Peliajat ovat mitä ovat, mutta kyllä tänne aina mielellään tulee joukkueen kanssa, sanoo porilaisen Vesipalloseura Sentterin pelaaja Auroora Tanninen.

Raskas ja vaativa laji omalla kustannuksella

Monella vesipallopelaajalla on entisen kilpauimarin tausta. Uimataitoa todella tarvitaan, sillä pelaajien jalat eivät ylety altaan pohjaan.

Otteluun kuuluu neljä kahdeksan minuutin erää, ja pelikello pysähtyy aina, kun tuomari keskeyttää pelin. Joukkueelta on altaassa yhtäaikaa maalivahti ja kuusi kenttäpelaajaa. Peli on erittäin nopeatempoista.

– Vesi on meidän elementtimme. Siellä ei voi kuitenkaan vain uida edestakaisin ja heitellä palloa. Pitää myös ajatella tosi paljon, sanoo Maria Spoof Turun Uimareista.

Turkulaisseura kohtasi Sentterit viime viikolla Porissa.

Vesipallo on raskas ja taktinen laji. Tapio Termonen / Yle

Vesipallo on Suomessa pieni laji, joka ei juuri koskaan näy otsikoissa. Peliajat ovat myös yleisön kannalta epäkiitollisia, mikä näkyy tyhjinä penkkeinä katsomoissa.

Kustannuksia tulee kuitenkin esimerkiksi hallivuokrista ja pelimatkoista. Pelaajat maksavat lähes kaiken itse.

– Kyllä tämä on ihan omakustannelaji. Totta kai seura auttaa, mutta me maksamme seuralle. Esimerkiksi hallivuokra Porissa on tosi kova, sanoo Sentterien pelaaja Alisa Mattsson.

Menestystä haetaan nuorilla joukkueilla

Naisten SM-sarjassa pelaa neljä joukkuetta. Vesipalloseura Sentterin ja Turun Uimareiden lisäksi sarjassa pelaavat Uinti Tampere ja Cetus Espoosta.

Sentterin historia naisten SM-sarjassa on hieno. Seura on voittanut kymmenen suomenmestaruutta. Kuluvalla kaudella porilaisseura on kuitenkin liikkeellä varsin nuorella joukkueella.

– Kyllä joukkueen potentiaali silti riittää ihan mihin vaan, sanoo Sentterien valmentaja Ilkka Lehti.

Valmentaja Ilkka Lehti antaa neuvoja Sentterien pelaajille. Tapio Termonen / Yle

Viime vuoden mestaruutta naisten SM-sarjassa puolustaa Turun Uimarit. Se menestyi viime vuonna hienosti, sillä se voitti SM-kullan lisäksi myös Pohjoismaiden mestaruuden. Nyt joukkue on nuorentunut.

– Meille on tullut lisää nuoria pelaajia, mutta joukossa on myös kokeneita pelaajia. Kärkipään pelaajien pitää kantaa vastuu, sanoo Turun Uimareiden valmentaja Mika Wikström.

Valmentaja Mika Wikström neuvoo Turun Uimareiden pelaajia. Tapio Termonen / Yle

Turun Uimareilla on edustusjoukkue myös miesten SM-sarjassa. Porin Senttereillä miesten joukkuetta ei SM-sarjassa ole, mutta juniorityö tuottaa hyvää tulosta. Siitä merkkinä on muun muassa B-junioreiden SM-mitali tältä kaudelta.