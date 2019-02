Konduktöörit stressaantuivat junien myöhästelystä: "Meihin se asiakkaan stressi purkautuu"

– Haasteellisia nämä viikot ovat olleet. Jos asiakkaat eivät tiedä, moneltako pääsevät kotiin, niin emme mekään sitä aina tiedä, toteaa kaukoliikenteen konduktööri Juha Järvinen.

VR:n henkilöstö on joutunut venymään alkaneen vuoden aikana. Vain vähän yli puolet henkilökaukoliikenteen junista kulki tammikuussa aikataulussa tai korkeintaan viisi minuuttia myöhässä.

Viime vuoteen verrattuna pudotus on selvä. Vuosi sitten tammikuussa noin 75 prosenttia kaukojunista oli aikataulussa. Koko viime vuoden alhaisin lukema oli piirun alle 70 prosenttia.

Lähiliikenteenkään täsmällisyydessä ei ole kehumista. Junat myöhästelivät tammikuussa enemmän kuin yhtenäkään kuukautena viime vuonna.

Ongelmat ovat jatkuneet myös helmikuussa.

Helmikuun alussa osa kaukojunista oli myöhässä jopa useita tunteja. Vuoroja on myös jouduttu perumaan. Tiina Karppi / Yle

Arjen suunnittelu hankaloituu

Syinä junien myöhästelyihin ja perumisiin ovat olleet muun muassa runsasluminen talvi sekä jää. Molemmat vaurioittavat junakalustoa ja haittaavat esimerkiksi vaihteiden ja sähköjärjestelmien toimintaa. Myöhästely tietää paitsi matkustajille, myös konduktööreille pidempiä työpäiviä.

Ylitöitä on kertynyt kautta linjan.

– Esimerkiksi kaukoliikenteen konduktööreillä niin sanottu normaali ylityöprosentti liikkuu kuukausittain kahden ja neljän välillä. Uskoisin, että kun saamme helmikuun luvut, olemme alkuvuonna prosentin taikka pari normaalia ylempänä, laskee VR:n henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

Matkustajaliikennedivisioonan pääluottamusmiehen Juha-Pekka Raappanan mukaan alkuvuoden vaikeuksista on tullut henkilökunnalle arkea useammaksi viikoksi.

– Stressiä se varmasti aiheuttaa. Henkilökunta on joutunut venymään, sillä juna viedään pääteasemalle kuten kuuluukin. Se on ollut heidän vapaa-ajastaan pois, Raappana toteaa.

Konduktööri Juha Järviselle pidentyneet työpäivät ovat merkinneet lepoaikojen lyhentymistä.

– Vapaapäivät menevät aika lailla palautumiseen. Hirveästi mitään ylimääräisiä rientoja ei ole kannattanut suunnitella, Järvinen toteaa.

Turhautuminen puretaan konduktööreihin

Junan asiakaspalvelijoina konduktöörit ovat eturintamassa ottamassa vastaan palautetta asiakkailta. Sitä on viime viikkojen aika tullut niin positiivista kuin negatiivistakin.

– Myöhästymisestä aiheutunut stressi purkautuu kyllä meihin. Usein tilanteessa auttaa jo se, että kuuntelee ja yhdessä asiakkaan kanssa miettii ratkaisuja, konduktööri Juha Järvinen sanoo.

Konduktöörit ovat saaneet asiakkailta myös kiitosta huumorintajusta ja pitkäjänteisyydestä. Vastaavasti konduktööreillä riittää ymmärrystä myös asiakkaille.

– Suomalaiset ovat rehellisiä ihmisiä. Kyllä palaute on tullut aiheesta, on se sitten ollut hyvää tai huonoa. Olen sitä mieltä, että jos juna on pahasti myöhässä tai peruttu, niin kyllä silloin saa purnatakin.

Runsasluminen talvi on vaikuttanut junakaluston ja vaihteiden toimintaan. Ville Rinne / VR

Rautatiet ovat suuri järjestelmä. Kun se pettää jostakin kohtaa, heijastusvaikutus on suuri.

– Kun suunniteltu aikataulurakenne menee hetkellisesti solmuun, myös oman elämän suunnittelu hankaloituu täksi ajaksi, sanoo henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

Koskisen mukaan henkilökunnan tauoista tai liikenneturvallisuudesta ei kiireessäkään tingitä.

– Sairastamisessa ei näy talvesta johtuvaa piikkiä, ellei joillain paikkakunnilla iskenyttä influessa-aaltoa pidetä sellaisena. Eli liikenteen haasteet eivät näy sairaslomissa, Koskinen sanoo.

Hän painottaa, että VR:n joka yksikössä paiskitaan töitä, jotta tilanne saataisiin normalisoitua. Konduktööri Juha Järvistä auttaa jaksamaan usko siitä, että kyse on ohimenevästä ilmiöstä.

– Sään vuoksi kalusto, raiteet ja vaihteet ovat kovilla. Arvelen konduktöörien tietävän, että tässä ei oikein ole mitään tehtävissä. Toki sitä toivoisi tietyissä vuoroissa, että meillä olisi junissa apulaisia, Järvinen sanoo.