Näyttelijä Timo Lavikainen joutui nuorena liikunnanopettajan silmätikuksi – uudessa Risto räppääjä -elokuvassa näyttelijä jo uskaltaa tanssia muiden mukana

Uusi Risto Räppääjä -elokuva on siitä poikkeuksellinen, että läpi elokuvan on käytetty koreografia. Elokuva satsaa tanssiin ja liikkeeseen.

Elokuva on tarkkaan koreografioitu, kertoo elokuvan koreografi Reija Wäre.

– Tässä työssä sai tilaisuuden käyttää hyvin erilaisia liikkeitä. Mukana on isoa tanssikohtausta, josta löytyy väriä, vauhtia ja paljon ihmisiä. Toisaalta teimme ihan arkiliikkeestä syntyvää, tunteeseen pureutuvaa liikettä.

Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoihin perustuvan elokuvasarjan seitsemännessä osassa Risto Räppääjä ja pullistelija on myös uusi ohjaaja ja uudet näyttelijät. Markus Lehmusruusun ohjaamassa elokuvassa näyttelevät esimerkiksi Silmu Ståhlberg, Lumi Kallio, Pamela Tola, Ylermi Rajamaa ja Timo Lavikainen.

Elokuvassa Risto pääsee lomalle liikunnalliseen lomakeskukseen. Huolettomat lomapäivät ovat kuitenkin mennyttä, kun paikalle täräyttävät voimailukisoissa kilpailevat poika ja isä. Risto on kateellinen huomion varastaville pullistelijoille.

Koreografin vinkeillä oli elokuvissa kysyntää

Pullistelijaisää näyttelevä Timo Lavikainen ei ole juuri elokuvien puitteissa törmännyt koreografin kanssa työskentelyyn. Teatterin puolella koreografi on usein mukana opastamassa esimerkiksi tanssiliikkeissä tai stunttikaatumisissa.

– Koreografi antaa hyviä vinkkejä, vaikka luvassa ei olisi tanssiakaan. Elokuva ja etenkin komedia rakentuvat rytmille. Jos vitsi tulee sekunnin myöhässä, ei se enää naurata. Kaikki liike on olennainen osa elokuvan illuusiota.

Lavikainen arvelee, että elokuvatuotannossa koreografin mukaan ottaminen on rahakysymys.

Kotimaisten eturivin artistien kuten Sannin, Cheekin ja Antti Tuiskun kanssa työskennellyt koreografi Wäre muistuttaa, että koreografia on paljon muutakin kuin tanssia. Koreografiaa voi olla mikä tahansa ilmaistu liike kävelemisestä istumiseen.

Uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa liikutaan ahkerasti. Jouko Piipponen / Solar Films

Lavikainen pelkäsi tanssimista, koska opettaja tölväisi häntä aikanaan

Tanssi oli Lavikaiselle suurin haaste elokuvanteossa. Lavikaisen tanssikammo juontuu yläasteelle paritanssiharjoituksiin. Opettaja tölväisi musiikista innostunutta Lavikaista kommentoimalla, että eivät muusikot osaa tanssia.

– Näin 30 vuoden jälkeen alan päästä sen yli, mutta muistan sen aina. 14–15-vuotiaalle pojalle tanssi ja vastakkaisen sukupuolen kohtaaminen lähekkäin voivat muutenkin olla herkkiä juttuja. Aika epävarmaksi tuollainen kommentti tekee.

Lavikainen kertoo, että nuoruudenkokemus on jättänyt jälkensä niin, että hän tahtoo yhä tehdä hankalassa paikassa kaikesta vitsin. Komediallisissa hahmoissa on kömpelyyttä.

Spontaanin näköinen liike vaatii kiivasta harjoittelua

Risto Räppääjä ja pullistelija -elokuvassa Lavikainen pääsi kokeilemaan monenlaista liikettä tanssista ihmispyramidiin. Näyttelijä sai ottaa oppia nuoremmastaan, sillä pullistelijapoikaa näyttelevä Eelis Kesäläinen on maajoukkuetason telinevoimistelija ja parkourin harrastaja.

Elokuvan tanssikohtauksissa näkyy Hollywood-musikaalien esimerkki. Koreografi Wäreelle elokuvassa oli tärkeää, että liike kuuluu kaikille. Nuorimman ja vanhimman tanssijan ikäero on elokuvassa 50 vuotta.

Erityisesti elokuvan avaava iso tanssinumero oli haastava.

– Olimme hyvin kuumalla aukiolla aamukymmenestä iltakuuteen. Liikkeitä toistettiin ja toistettiin. Elokuvan kaikkien sekuntien eteen on tehty paljon töitä. Suuri osa harjoittelusta on toistoa, jonka tarkoitus on saada aikaan se yksi hetki, joka näyttää spontaanilta, Wäre kertoo.