Pekka Seppäsen kolumni: Suomen äänekkäin populistinen ryhmittymä on perushelsinkiläiset

Tiesittekö, mikä on Suomen vaikutusvaltaisin populistinen ryhmittymä? Se ei ole perussuomalaiset, vaan perushelsinkiläiset.

Perushelsinkiläisillä ja perussuomalaisilla on kyllä paljon yhteistä, kuten vahva epäluulo ulkopuolisia kohtaan. Perussuomalaiset pelkäävät ulkomaalaisia, ja perushelsinkiläiset pelkäävät ulkopaikkakuntalaisia.

Sekä perussuomalaiset että perushelsinkiläiset ovat varmoja siitä, että muut rellestävät heidän kustannuksellaan. Suunniteltiin Suomessa sotea tai ihan mitä tahansa uutta, niin perushelsinkiläiset alkavat heti julistaa, että heitä sorretaan.

Perushelsinkiläisten mielestä helsinkiläiset elättävät muuta Suomea, vaikka asia saattaa olla tasan päinvastoin. Todellisuudessahan helsinkiläiset istuvat muun Suomen pöydässä ja syövät muun Suomen tuottamaa ruokaa.

Perushelsinkiläisten mielestä Helsinki on Suomen veturi, vaikka vähintään yhtä osuva vertaus olisi, että Helsinki on Suomen ravintolavaunu.

Toisin kuin perushelsinkiläiset uskovat, Helsingin menestys ei johdu siitä, että helsinkiläiset olisivat poikkeuksellisen erinomaisia ihmisiä. Päinvastoin. Helsingin menestys johtuu ennen kaikkea siitä, että tsaari Aleksanteri I nimitti Helsingin uuden suuriruhtinaskuntansa pääkaupungiksi, koska edellinen pääkaupunki Turku oli epäilyttävän lähellä vihollista eli Ruotsia. Sittemmin muu Suomi on jättänyt yksinvaltiaan tekemän vainoharhaisen päätöksen voimaan, vaikka voisi kumota sen milloin haluaisi. Muun Suomen asukkaita on sentään yli kahdeksankertaisesti helsinkiläisiin verrattuna.

Helsinkiläiset ovat Suomen lellikkejä.

Perushelsinkiläisten puheiden perusteella voisi tosin luulla, että helsinkiläiset ovat kaltoin kohdeltu enemmistö.

Helsinkiläiset ovat Suomen lellikkejä. Joulukuussa Helsingissä avattiin Oodi-niminen upea kirjasto, joka on valtion ja Helsingin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

Aika epäreilua muiden kannalta. Suomelle annettu lahja on annettu Helsingille.

Perushelsinkiläiset eroavat perussuomalaisista siten, että perushelsinkiläisillä ei ole puolueohjelmaa. Puolueohjelman sijaan perushelsinkiläisiä ohjaa strategia.

Perussuomalaisten mielestä Suomi on maailman paras maa, ainakin vielä. Perushelsinkiläisten mielestä taas Helsinki on maailman toimivin kaupunki, ainakin kohta. Helsingin strategiaan on nimittäin kirjattu (siirryt toiseen palveluun), että ”Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki”.

Strategiateksti ylpeilee sillä, että jo nyt Helsingissä tulee puhdasta vettä hanasta, bussit kulkevat ajallaan, lapsen koulutie on turvallinen ja päiväkodin henkilökunta on joustavaa. Hmm. Eikös muissakin Suomen kaupungeissa tule hanasta puhdasta vettä. Ja eikö lapsen koulutie ole turvallinen muissakin kaupungeissa, ehkä jopa turvallisempi.

Helsinkiä tekevät myös ne tuhannet siirtotyöläiset, jotka joka aamu saapuvat Espoosta, Vantaalta ja muista lähikunnista tekemään Helsinkiä.

Helsingin strategiassa sanotaan, että ”Helsingin tekevät helsinkiläiset”. Ulkopuolisen tarkkailijan mielestä Helsinkiä tekevät myös ne tuhannet siirtotyöläiset, jotka joka aamu saapuvat Espoosta, Vantaalta ja muista lähikunnista tekemään Helsinkiä.

Perushelsinkiläiset katsovat näitä naapuripaikkakuntalaisia nenän vartta pitkin. Vieraiden työpanos kyllä kelpaa. Mutta jos he joskus onnistuisivat muuttamaan Helsingin ylihintaisiin asuntoihin, heitä kyllä muistutettaisiin heidän hemu-taustastaan eli siitä, että he eivät ole paljasjalkaisia helsinkiläisiä.

Perushelsinkiläisen liikkeen keulakuva on pormestari Jan Vapaavuori. Hän on omiensa keskuudessa jopa ihaillumpi kuin perussuomalaisten johtaja Jussi Halla-aho.

Vapaavuoren johtamat perushelsinkiläiset ovat ylpeitä saavutuksistaan. Tiedotteita sinkoilee maailmalle. Yhdessä tiedotteessa kehuttiin, (siirryt toiseen palveluun) että Helsinki on Euroopan älykaupunkimatkailun ykkönen.

Ulkopaikkakuntalainen ei tosin ymmärrä, mitä älykaupunkimatkailu on, saati miten sitä vertaillaan.

Samassa tiedotteessa luetellaan muita Helsingin menestymisiä kansainvälisissä vertailuissa. Helsinki on ykkönen älykaupunkien yhteisöllisyydessä! Helsingissä on paras älykaupunginosa eli Kalasatama!

Kaikki eivät lue Helsingin kaupungin tiedotteita, joten pormestari Vapaavuori päätti lopettaa Helsingin kaupungintalon aulassa sijainneen gallerian toiminnan. Taidenäyttelyiden tilalle on tulossa propagandakeskus, jossa aiotaan esitellä Helsingin strategisia kärkihankkeita.

Kaupunginjohdon saavutusten esitteleminen on sinällään harmitonta puuhastelua. Yksi vaihtoehto tietysti olisi, että pullistelun sijaan perushelsinkiläiset keskittyisivät parantamaan tavallisen kaupunkilaisen saamia palveluja. Kuten esimerkiksi vanhuspalveluja.

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, hallitustyöskentelijä, valmentaja tai laiskottelija, päivästä riippuen.