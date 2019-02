Mitä tapahtuu, jos Trump julistaa hätätilan? Asiantuntija: Tämä ei ole hyvä resepti vuoden 2020 vaaleja ajatellen

Valkoinen talo on ilmoittanut, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julistaa perjantaina kansallisen hätätilan saadakseen rahat Meksikon rajamuuriin.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi, että hätätilajulistus jäädytetään muutaman päivän kuluessa oikeuskäsittelyn ajaksi, joten sillä ei ole heti konkreettisia seurauksia. Poliittisesti hän pitää hätätilan julistamista epäviisaana.

– Trump ajaa hyvin epäsuosittua politiikkaa hyvin poikkeuksellisilla keinoilla. Jos ihan politiikan oppikirjoista katsotaan, tämä ei ole hyvä resepti ajatellen vuoden 2020 presidentinvaaleja.

Mitä järkeä Trumpin on siis ryhtyä koko hankkeeseen? Entä mitä seuraavaksi tapahtuu?

Muuriasia pysyy esillä ilman sen rakentamista

Aaltolan mukaan Trump tietänee, että hätätila todennäköisesti jumittuu oikeusistuimiin. Hänen tavoitteenaan voi olla juuri eräänlainen "jäätynyt hätätila", joka tuo julkisuutta muurihankkeelle. Samalla se näyttää amerikkalaisille, että presidentti on sanansa mittainen mies.

Aaltolan mielestä koko tapauksessa on hyvin paljon kyse siitä, että Trumpille on tärkeää säilyttää kasvonsa ja jollakin tavalla voittaa demokraattijohtaja Nancy Pelosi.

Ja on yhä mahdollista, että Trump ei vielä tänään annakaan hätätilajulistusta vaan ilmoittaa odottavansa. Hätätilan väläyttelyllä saa huomiota.

Kongressissa luvassa republikaaneille kiusallinen äänestys

Jos Trump kuitenkin antaa julistuksen, on odotettavissa, että hätätilan vastustajat panevat toimeksi kahdella rintamalla: kongressissa ja oikeusteitse.

– Pääsääntöisesti kongressissa voidaan järjestää äänestys, jossa pyritään esittämään paheksunta Trumpin teolle. Äänestystä voi esittää kuka tahansa senaattori tai kongressiedustaja. Se on otettava käsittelyyn sekä senaatissa että kongressin edustajainhuoneessa, Aaltola selittää.

– Samaan aikaan varmasti aika moni liberaali taho Yhdysvalloissa pyrkii viemään sen oikeusistuimiin. Siellä kestää muutaman päivän, kunnes joku liittovaltion tuomari saa aikaan jäädyttämisen siksi aikaa, että saadaan oikeudessa päätös.

Mikäli kongressin molemmat kamarit ovat yhtä mieltä siitä, että presidentti pyrkii hätätilan julistuksella ohittamaan kongressin perustuslaillisia valtaoikeuksia, oikeusjuttu on Aaltolan mukaan melko selvä. Ennakkotapaukset viittaavat siihen, että tällaisessa tapauksessa oikeus ratkaisee presidentin ja kongressin ristiriidan lainsäätäjien hyväksi.

Mutta onko kongressin kanta selvä?

Republikaaneilla on enemmistö senaatissa. Siksi Trumpin puolue voi estää sen, että kongressi ilmaisisi selvästi paheksuntansa.

Samalla kongressin republikaanit olisivat kuitenkin myötävaikuttamassa siihen, että syntyisi ennakkotapaus presidentin laajoista oikeuksista julistaa hätätila.

– Siitä seuraisi, että vastaisuudessa demokraattipresidentti voi julistaa kansallisen hätätilan vaikkapa jonkin joukkoampumisen jälkeen ja rajoittaa esimerkiksi kansalaisten aseenkanto-oikeuksia, Aaltola kuvaa.

Tätä republikaanit tuskin haluavat. The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) puolisen tusinaa republikaanisenaattoria teki torstaina selväksi, että he eivät kannata Trumpin hätätilajulistusta.

Onko rajalla kriisiä?

Mika Aaltolan mukaan oikeusjutusta tulee kimurantimpi ja pitkäkestoisempi, jos kongressi ei saa selvästi ilmaistua kantaansa hätätilajulistukseen.

– Silloin oikeudenkäynnissä katsotaan aika tarkasti, miten tähän on päädytty. Onko selkeästi nähtävissä, että presidentti pyrkii kiertämään kongressin valtaa? Vai onko nähtävissä, että presidentillä on pätevä syy toimia näin, eli että etelärajalla oikeasti on jonkinlainen kansallinen hätätila?

Aaltolan mielestä testi on Trumpille vaikea. Rajalla pidätettyjen ihmisten määrä on laskenut vuoden 2000 jälkeen (siirryt toiseen palveluun) huomattavasti.

– Ja toisaalta huumevirrat tulevat Yhdysvaltoihin laillisten rajanylityspaikkojen kautta, erityisesti lentokentiltä. Siihen muuri ei ole minkäänlainen ratkaisu.

Lopulta hätätilan laillisuus päätynee Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

