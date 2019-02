Seitsemän varoitusta eri puolille Suomea: Meteorologit kaipaavat suomalaisilta havaintoja liukkaudesta

Hiekoitushiekat ovat sulaneet jään sisään ja jäinen tie on liukas.

Nyt on liukasta monin paikoin Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen sanoo, että liukasta on laajalla alueella Suomessa. Etenkin rannikolla kannattaa varoa, ettei kaadu.

– Nyt on vaarallisenkin liukasta, kannattaa olla varovainen. Hiekoitushiekat ovat sulaneet jään sisään ja jäinen, vesipintainen tie on todella liukas.

Ilmatieteen laitos on (siirryt toiseen palveluun) antanut liukkaudesta varoituksen Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kymenlaaksoon, Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan. Helpotusta ei ole hetkeen luvassa.

– Jos yöllä taas pakastuu ja sitten taas sulaa, se vain pitkittää liukasta aikaa, Tuovinen sanoo.

Liukkaus jatkuu todennäköisesti viikonloppuna.

– Aika aurinkoisen oloinen viikonloppu on tulossa. Lauantai on hyvin lauha, sunnuntaina lämpötila laskee. Oletan, että maan etelä- ja keskiosassa on laajalti liukkaita jalankulkutiet.

Ylen mediatoimittaja Antti Eintola kuvasi, miten jalankulkijat ja pyöräilijät pärjäsivät liukkauden kanssa Tampereella perjantaina.

Antti Eintola / Yle

Havaintoja pyydetään

Liukkautta on vaikea ennustaa paikallisesti. Päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen sanoo, että liukkautta lasketaan eri malleista. Ne eivät ole aina luotettavia, joten suomalaisilta pyydetään myös havaintoja mallin tueksi.

llmatieteen laitoksen havaintosovelluksen kautta voi antaa palautetta, jos jossakin on vaarallisen liukasta.

– Jos on ladannut omaan kännykkäänsä Ilmatieteen laitoksen sovelluksen, oikealta yläkulmasta löytyy kiikari, ja sieltä pääsee antamaan havaintoja. Siellä on ukkosta, sadetta ja yksi on havainto jalankulkuliukkaudesta. Näemme reaaliajassa kartalla kaikki havainnot, joita ihmiset ovat lähettäneet.

Havaintoja tulee joitain kymmeniä päivittäin, mutta enemmänkin saisi meteorologin mukaan tulla.

Sairaala ruuhkautui, mutta ei kipsauksista

Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialuejohtaja Sally Järvelä sanoo, että sairaalaan ei ole tullut erityisen paljon potilaita liukastumisten takia.

Kymmenkunta kipsausta päivässä on vielä normaali talvikuukausina.

Sen sijaan sairaala on ollut ruuhkautunut, koska vanhuksilla on ollut runsaasti hengitystietulehduksia ja vatsatautia.

