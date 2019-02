Vakava sairaus sai Stina Koistisen perustamaan bändin: "Jotta kovista koettelemuksista pääsee eteenpäin, on ihanaa jos on joku syy miksi."

Vakava sairaus sai Stina Koistisen tekemään musiikkia: "On ihanaa, jos on joku syy miksi"

Stina Koistiselta löydettiin yhdeksän vuotta sitten harvinainan ja vakava aivokasvain. Hän oli silloin 24-vuotias. Aluksi ei ollut helppoa. Valoa elämään toi Koistisen silloin perustama yhtye Color Dolor.

– Colorin ensimmäistä levyä oli tosi ihana kirjoittaa, ja se antoi valon elämään siinä vaiheessa kun oli rankkaa. Olin aika nuori kun sairastuin ja tunsin oloni yksinäiseksi ikäisteni ihmisten keskellä. Se antoi valoa ja merkitystä.

Syöpä on yhä mukana Koistisen elämässä neljän leikkauksen jälkeen. Musiikin tekeminen on antanut voimia ja vienyt eteenpäin.

– Kovat koettelemukset kasvattavat ihmistä. Ja jotta nistä voi päästä eteenpäin, on ihanaa jos on joku syy miksi. Minulle se syy on ollut ehdottomasti musiikin tekeminen. Tunsin, että se on minun elämäni tarkoitus, ja sen takia minä olen tänne syntynyt. Se on vienyt minua eteenpäin tämän yhdeksän vuoden aikana.

Musiikillinen yhteistyö Astrid Swanin kanssa

Stina Koistinen on tehnyt yhteistyötä Astrid Swanin kanssa, jolla myös on parantumaton sairaus. Muusikot tutustutti toisiinsa säveltäjä Pekka Kuusisto, ja keväällä on heltä on tulossa EP-levyllinen yhteistä musiikkia.

– Me molemmat tiedettiin, että molemmat sairastaa syöpää. Ja kuin kummatkin on muusikoita, tuntui luontevalta että tavattiin. Aika pian sen jälkeen Pekka Kuusisto pyysi meitä Meidän Festivaalille Tuusulaan. Silloin päätimme tehdä yhdessä uutta musiikkia. Ne neljä kappaletta ilmestyvät levyllä huhti-toukokuun vaihteessa.

Musiikkivideoistaan palkittu Color Dolor

Color Dolorilta on ilmestynyt kolme studioalbumia ja useita mainetta saaneita musikkivideota. Yhtyeen toinen kantava voima ja biisintekijä on kitaristi Nicolas "Leissi" Rehn. Musiikkivideoihin yhtye uskoo jatkossakin.

– Video syventää sitä meidän maailmaa ja antaa kuulijalle vielä toisen ulottuvuuden kappaleisiin. Siitä tulee tavallaan oma taideteoksensa.

Ehdolla Teosto-palkinnon saajaksi

Color Dolor on tänä keväänä ehdolla Teosto-palkinnon saajaksi. Ehdolle asettamisen perusteissa todetaan:

"Albumi on mielenkiintoinen kokonaisuus, joka koostuu sekä häkellyttävän hienoista ja paikoin jopa röyhkeistä popkappaleista että pienieleisistä teoksista, jotka muistuttavat enemmän äänimaisemaa kuin perinteistä laulua"

Katso Stina Koistisen koko haastattelu Yle Areenasta.