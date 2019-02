Tellervo Koivisto ihastutti yleisöä Yle Perjantain suorassa lähetyksessä: ”Mauno oli se, joka rakastui heti"

Vuonna 1950 Tellervo Kankaanranta, 21-vuotias kauppakorkeakoulun opiskelija linjaa vanhemmilleen, ettei aio mennä naimisiin. Uuden ystävättären kanssa oli jo kehkeytynyt selvä periaate: Terve nainen ei miestä kaipaa.

– Kun 21-vuotias on käynyt juuri perustetussa kauppakorkeakoulussa ensimmäisestä lukukaudesta viisi kuukautta, sitä on niin varma, että pystyy itsensä elättämään. Ei se paljon yli joulun kestänyt, Koivisto kertoo Yle Perjantain juontajalle Rosa Kettumäelle.

Koivistot tapasivat samaisena vuonna, itsenäisyyspäivän aattona Turussa Kaskenkadulla. Sulhasehdokkaan ulkonäkö ei miellyttänyt nuorta Tellervoa, mutta äly ja keskustelutaito sitäkin enemmän.

Mikä nuoressa Mauno Koivistossa sitten oli niin ihmeellistä, että se sai lopulta nuoren naisen rakastumaan ja vieläpä muuttamaan mielipiteensä avioliitosta?

– Ensin alkuun Mauno Koivistossa ei ollut mitään ihmeellistä. Se oli hän, joka rakastui heti. Minä kun olen kaikessa hidas, niin tässäkin suhteeessa.

– Olimme kuitenkin sopineet tapaamisesta ja tapaamisia tuli tiheästi, eikä hän ollutkaan ihan tavallinen kaveri. Hän oli ruumiillisen työn tekijä, mutta hänellä oli tavaton tietomäärä ja kyky ilmaista itseään. Hän oli hellä ja huomaavainen, Koivisto kuvailee.

Vaikka rakkaus ei roihahtanut ensisilmäyksellä, synnyttyään se säilyi – aina loppuun asti. Koivistojen avioliitto kesti läpi presidenttivuosien, eikä se kaatunut Tellervon masennukseen tai Maunon Alzheimerin tautiin.

Koivistojen avioliitto ehti kestää lähes 65 vuotta, kunnes Mauno Koivisto menehtyi keväällä 2017. Koivistoista oli tullut jo yli vuosikymmen sitten pisimpään yhdessä ollut Suomen presidenttipari.

– Miten te onnistuitte säilyttämään noin vahvan rakkauden kaikkien näiden vuosien läpi? kysyy Rosa Kettumäki.

– Helposti siinä tuntee sen rakkauden ja toisaalta menetyksen. Sama pätee siihenkin, kun toinen on matkalla ja toinen jää odottamaan. Sitten kun tavataan niin on mukava, kun tulee kotiin. Ei sitä sen paremmin voi selittää, Koivisto sanoo.

Astiat lentelivät

Tellervo Koivisto oli muutakin kuin presidentin vaimo. Hän oli kansanedustaja, feministi ja pakinoitsija. 1960–1970-luvuilla Koivisto kirjoitti Rouva Koiviston päiväkirja -palstaa Suomen Kuvalehteen. Koivisto kirjoitti etenkin naisen asemasta. Joidenkin tekstien kohdalla hän empi etukäteen.

– Näytin niitä Maunolle, ja hän vain sanoi, että sinä noista vastuun kannat, tee itse päätöksesi. Eikä koskaan puuttunut, Tellervo muistelee.

Hoitokodissa Mauno Koivisto pyysi vaimoaan lähtemään ja palaamaan uudelleen, koska jälleennäkemisen hetki oli niin mukava. Tellervon mukaan sama sopi riitelyyn. Tellervolla oli tapana haastaa riitaa, koska sen jälkeen oli niin mukava sopia.

– Ilmeisesti on tullut monenmoista sanottua. Tässä luin jostakin, että olen sanonut, kun oli kysytty, että oletteko harkinneet avioeroa, että ei olla mutta murhaa kyllä. En itse tätä lausumani taustaa muista, Koivisto sanelee.

Toinen tapahtuma kuitenkin muistuu Tellervon mieleen. Tuolloin käynnissä oli riita, eikä Tellervo halunnut antaa periksi.

– Mauno sanoi, että anna sieltä joku astia. Mutta joku semmoinen, jossa on valmiiksi jo särö.

Mauno meni kylpyhuoneeseen, ja kun huoneesta kuului särkyvän astian ääni, Tellervoa jo nauratti.

Nyt Tellervo Koivisto on elänyt leskenä lähes kaksi vuotta. Rakkaus on edelleen olemassa, mutta se on jalostunut muistoksi ja kaipaukseksi.

– Kaipauksella muistelen, mutta kyllä tässä jo on varsinainen suruaika takana päin, Koivisto sanoo.

