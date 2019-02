Herätys: Viisi kuoli joukkoampumisessa Yhdysvalloissa, päiväkotien työntekijät uupuvat, turistikaupungit rajoittaisivat Airbnb:ta, sää pysyy aurinkoisena ja lämpimänä

Yhdysvaltojen joukkoampumisessa kuoli viisi, myös poliiseja loukkaantui

Yhdysvalloissa Illinoisin Auroran kaupungissa viisi ihmistä kuoli joukkoampumisessa perjantaina iltapäivällä paikallista aikaa. Lisäksi ampumisessa haavoittui useita, heidän joukossaan viisi poliisia. Ampuminen tapahtui teollisuusalueella noin 65 kilometriä Chicagon keskustasta länteen. Ampuja on tunnistettu 45-vuotiaaksi mieheksi, joka työskenteli alueella aiemmin. Hän kuoli poliisin luoteihin. Ampujan motiivista ei ole vielä mitään tietoa.

Päiväkodeissa hoitajapulaa ja työntekijöiden uupumista

Linus Hoffman / Yle

Hoitajia on lasten lukumäärään nähden liian vähän pitkin päivää, vaikka laki määrää suhdeluvun tarkasti. Puuttuvia hoitajia ei sijaisteta. Vanhemmille koko totuutta päiväkodin tapahtumista ei aina kerrota, koska heitä ei haluta huolestuttaa. Näin kertovat eri päiväkodeissa työskentelevät lastenhoitajat Ylelle. Päiväkotien hoitajapula ja työntekijöiden uupuminen ovat maanlaajuinen ilmiö.

Turistikaupungit lisäisivät vastatoimia Airbnb:lle

Pariisissa Airbnb-asuntoja on ollut viime aikoina tarjolla noin 60 000 Airbnb-asuntoa. AOP

Airbnb:tä arvostellaan turistikaupungeissa vuokrien noususta ja lomalaisten aiheuttamasta metelöinnistä asuintalossa. Esimerkiksi Amsterdam, Barcelona ja Pariisi pyrkivät rajoittamaan lyhytaikaista vuokrausta ja lisäämään valvontaa. Suitsiminen on kuitenkin vaikeaa. EU-komissiota arvostellaan liian hölläkätisestä suhtautumisesta Airbnb:hen ja muihin majoitusta välittäviin jakamistalouden palveluihin.

Löydä uusi lempipodcastisi Ylen suosituksista

Yle / Uutisgrafiikka

Miltä värit kuulostavat? Miten Janelle Monáen kappale So Afraid syntyi? Ja miten se ensimmäinen maailmansota nyt oikein menikään? Kokosimme podcasteista, jotka vastaavat näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Listalta löytyy kuunneltavaa niin podcast-noviiseille kuin heavyusereille.

Aurinkoa ja lämpöä, Lappiin lunta

Yle

Sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena suuressa osassa maata, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Lappiin tulee lumisateita. Päivällä lämpötila on etelässä nollan ja kuuden plusasteen välillä, pohjoisessa on vain hieman viileämpää. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa tuuli on voimakasta illalla. Myös merellä on voimassa kovan tuulen varoituksia. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa sekä Sallassa lumisateen vuoksi.

