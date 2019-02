Herätys: Kallis leukemiahoito käyttöön myös Suomessa, Venezuelassa tilanne kiristyy, käärmeet luikertelevat viemäreistä koteihin turistisaarella, luvassa poutainen ja lauha päivä

Kallis leukemianhoito käyttöön Suomessakin

Pari vuotta sitten tuli markkinoille geenitekniikkaan perustuva uusi hoitomuoto. Siinä verestä kerättyihin lymfosyyttivalkosoluihin siirretään ominaisuuksia, jotka saavat verenkiertoon uudelleen palautetut solut tuhoamaan syöpäsoluja. CAR-T-solut ollaan jo ottamassa hoitomuodoksi Helsingissä ja Turussa, mutta kertahoidon hinnaksi on Suomessa arvioitu noin 300 000 euroa. Tällaista hoitoa tarvitsevia nuoria leukemiapotilaita on vuosittain ehkä kymmenkunta.

Venezuelan oppositiojohtaja kutsuu kansaa mielenosoituksiin

Juan Guaidó Federico Parra / AFP

Valtakamppailu kiristyy Venezuelassa. Maan oppositiojohtaja Juan Guaidó kutsuu kansalaisia maanlaajuisiin mielenosoituksiin. Mielenosoituksen taustalla on Yhdysvaltojen lähettämät avustuslastit, joiden maahantulon on estänyt Venezuelan presidentti Nicolás Maduro. Viimeisin lasti saapui maan Kolumbian vastaiselle rajalle sunnuntain vastaisena yönä. Maduro on sulkenut rajat avulta, koska hänen mukaansa Yhdysvallat käyttää sitä verukkeena hyökätäkseen maahan.

Yksinäisyystutkija haluaa saada suomalaiset puhumaan keskenään

Niina Junttilan mukaan yksinäisyys on suuri yhteiskunnallinen ongelma, josta pitäisi keskustella nykyistä enemmän. Pasi Leino

Jonkun pitäisi ottaa kokonaisvastuu yksinäisyyden vähentämisestä, vaatii Suomen johtava yksinäisyystutkija, kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila Turun yliopistosta. Junttila ottaisi oppia Iso-Britanniasta. Siellä kamppaillaan yksinäisyyttä vastaan esimerkiksi rupattelubusseilla ja kännykättömillä kahviloilla. Poliittista vastuuta kantaa yksinäisyysministeri.

Käärmeet tunkeutuvat viemäreistä koteihin Guamin turistisaarella

Marbon luola on takuuvarma paikka bongata ruskopuukäärmeitä. Mika Mäkeläinen / Yle

Jopa kolmemetriset käärmeet ovat vallanneet Guamin saaren läntisellä Tyynellämerellä. Käärmeitä arvioidaan olevan kymmenen kertaa enemmän kuin ihmisiä. Yle kävi käärmejahdissa Guamilla.

Pommin purkaminen pelissä on sentään jotain, kun maailma ympärillä on kaaosta

Aleksi Delikouras Jaani Lampinen / Yle

Kulttuurivieras Aleksi Delikouras tavoitti Nörtti-sarjallaan pelaajasukupolvet. Nyt hän kertoo, mikä peleissä ja peliyhteisöissä viehättää, vaikka kysymys on digitaalisesta Villistä lännestä.

Poutaista ja lähes selkeää

Yle

Sää on koko maassa poutainen ja melkein selkeä. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa ovat nollasta muutamaan plusasteeseen, pohjoisessa ollaan jonkin verran pakkasella. Aivan maan pohjoisosissa mittari saattaa näyttää kymmentä miinusastetta. Sateita ei tänään ole odotettavissa. Jalankulkijoita varoitetaan suuressa osassa maata erittäin liukkaista jalkakäytävistä.

