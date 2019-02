Herätys: Isisin kalifaatin viimeinen linnake horjuu, takka päästää tappavia myrkkyjä, etelän talviloman sää on vaihteleva

Tulisijojen käyttö aiheuttaa noin 200 ennenaikaista kuolemaa vuodessa

Suomi haluaa kitkeä puun pienpolton terveyshaittoja tiukemmin. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on noin 50 000 pientaloasujaa, jotka altistuvat puun pienpolton hiukkaspäästöille. Lahdessa mitattiin puunpolton aiheuttamia yhdisteitä ensi kertaa, ja tulokset olivat hälyttäviä.

Isisin viimeinen linnake Syyriassa kaatumassa

Kurdien SDF-joukot pommittivat Baghuzia 16. helmikuuta. Delil Souleiman / AFP

Syyriassa kurdien ja heidän tukijoidensa muodostamat SDF-joukot puhdistavat Baghuzin pikkukaupunkia Isis-terroristeista. Baghuz on asutuskeskus Irakin rajan tuntumassa, missä Isis on viime päivät puolustautunut yhä pienemmällä maakaistaleella. Terroristeilla on mukanaan jopa 2 000 siviiliä, joita mahdollisesti käytetään panttivankeina.

Väkivaltaisessa Meksikossa äidit joutuvat olemaan jatkuvasti valppaana

Elisa Sánchez Rojas kampaa tyttäriään ennen päiväkotiin lähtöä. ”Jos tyttöjen hiuksia ei ole laitettu kiinni, päiväkodista tulee heti noottia”, Sánchez Rojas nauraa. Anna-Reetta Korhonen

Meksikossa tehdään henkirikoksia enemmän kuin koskaan ennen, ja yhä useampi meksikolainen tuntee olonsa turvattomaksi. Erityisesti äidit joutuvat pohtimaan tarkoin, missä uskaltavat liikkua lasten kanssa.

Pohjoisessa lumisateita, etelässä poutaa

Yle

Maanantaiaamu valkenee pakkasella koko maassa, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Päivällä lounaasta leviää Suomeen pilviä ja pohjoiseen myös lumisateita. Ensimmäinen talvilomaviikko on sään puolesta vaihteleva. Alkuviikko on lauha ja epävakainen, loppuviikolla korkeapaine tuo poutasäätä ja pakkasta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.