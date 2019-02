Analyysi: Hätätilan julistus kiihdyttää kongressin ja presidentin valtataistelua

Yhdysvalloissa kirjoitetaan parhaillaan valtio-opillisesti erittäin mielenkiintoista lukua maan poliittiseen historiaan.

Presidentti Donald Trumpin itsepintainen tavoite saada rahoitus etelärajan muurille on ajanut presidentin ja kongressin valtataistoon, jonka voittaja saattaa löytyä vasta oikeudessa.

Tilanne kärjistyi, kun presidentti kertoi perjantaiaamuna julistavansa hätätilan muurirahoituksen saamiseksi. Kongressin torstaina hyväksymässä lakipaketissa rahaa raja-aitaan heltisi vain alle neljännes Trumpin haluamasta 5,7 miljardista dollarista.

Hätätilan turvin Trump yrittää ottaa muurilleen nyt kahdeksan miljardia, joista peräti viisi miljardia puolustusbudjetista.

Suurin yksittäinen summa, 3,5 miljardia, lähtisi puolustusministeriön alaisista rakennusprojekteista. Mahdollinen kohde (siirryt toiseen palveluun) on esimerkiksi Saksassa Landstuhlin tukikohdan sotilassairaala.

Trump itse pitää kuviota yksinkertaisena. Hän haluaa pysäyttää rikolliset ja huumeiden maahantulon, ja muuri on siihen hänen mielestään toimiva keino.

Joidenkin oikeusoppineiden mielestä Trump kuitenkin heiluttaa manööverillään koko vallan kolmijaon perustaa.

Trump on oikeassa siinä, että presidentillä on Yhdysvalloissa lain suoma oikeus julistaa hätätila. Näin on noin 40 kertaa tapahtunutkin.

Republikaanisenaattori Susan Collins kuitenkin muistutti, että oikeus julistaa hätätila on tarkoitettu luonnonkatastrofien tai maahan hyökkäämisen kaltaisiin tilanteisiin.

Arvostelijoiden mielestä tilanne etelärajalla ei ole suinkaan nyt sellainen, joka hätätilan julistusta vaatisi.

Laittomien maahantulijoiden määrä on viime vuosina selvästi vähentynyt, päinvastoin kuin Trump antaa ymmärtää. Vuosituhannen alussa etelärajalla pidätettiin yli 1,6 miljoonaa ihmistä, viime vuonna alle 400 000.

Kongressin edustajainhuoneessa valtaa pitävät demokraatit miettivät parhaillaan vastatoimiaan.

He voivat lähteä ajamaan kongressissa päätöslauselmaa, jolla kumottaisiin presidentin julistama hätätila. Tähän kuitenkin tarvittaisiin myös senaatin hyväksyntä, ja siellä enemmistö on vielä republikaaneilla.

Kongressissa demokraatit ja osa republikaaneistakin ovat takajaloillaan, koska Trumpin veto hätätilan turvin pakkosiirtää jo budjetoituja rahoja muualle ei ole perustuslaillisesti mikään läpihuutojuttu.

Kongressi käyttää Yhdysvalloissa lainsäädäntövaltaa sekä päättää mihin tarkoituksiin liittovaltion kukkaronnyörejä avataan.

Trump näyttää itsekin odottavan, että kiista ratkaistaan lopulta oikeudessa. Hän uskoo voittavansa, mutta on selvä, että nopeaa ratkaisua oikeusistuimesta tuskin tulee.

Oikeusprosessin aikana myöskään muurirahoitus tuskin etenee. Mutta Trumpille voi ollakin tässä vaiheessa tärkeintä näyttää kannattajilleen, että hän ei anna periksi.