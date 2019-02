Katolisen kirkon skandaalit jatkuvat: Nyt Vatikaanin diplomaattia epäillään ahdistelusta Ranskassa

Katolinen kirkko on ollut viime vuosina lukuisia kertoja otsikoissa esimerkiksi lasten hyväksikäytöstä.

Vasta viime viikolla paljastui, että katolisen kirkon papit ja piispat ovat käyttäneet hyväkseen nunnia.

Jotkut nunnat ovat joutuneet jopa turvautumaan aborttiin tultuaan raskaaksi. Katolinen kirkko vastustaa aborttia.

Perjantaina Ranskan syyttäjäviranomaiset sanoivat tutkivansa epäilyksiä siitä, että Vatikaanin Pariisin-lähettiläs olisi ahdistellut seksuaalisesti Pariisin pormestarin työntekijää.

Miestä oli kaupungintalon lähteiden mukaan kourittu useita kertoja takapuolesta kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa tammikuussa.

Epäilty Luigi Ventura, 74, on ollut Ranskassa vuodesta 2009. Häntä suojaa diplomaattinen koskemattomuus.

Ranskalaislehdissä on esitetty diplomaatista myös muita vastaavia syytöksiä.

Aiemmin skandaaleissa ryvettyneet Vatikaanin diplomaatit on hyvän diplomaattisen tavan mukaan kutsuttu kotiin. Vuonna 2012 esimerkiksi Dominikaanisessa tasavallassa diplomaattina toiminut puolalainen arkkipiispa palautettiin kotiin, kun julki tuli raportteja, että hän olisi maksanut seksistä lasten kanssa.

Kohut eivät jätä rauhaan

Erilaiset hyväksikäyttöskandaalit ja -kysymykset ovat piinanneet katolista kirkkoa viime aikoina. Kohuja näyttää olevan luvassa lähitulevaisuudessakin.

Paavin Franciscus on vannonut, ettei hyväksikäyttösyytöksiä enää kuitata villaisella. Hän on kutsunut ensi viikoksi Vatikaaniin kokouksen, jossa on määrä keskustella alaikäisten hyväksikäytöstä.

Samaan aikaan meneillään on oikeudenkäynti Lyonin arkkipiispaa vastaan. Syytteiden mukaan arkkipiispa ei puuttunut väitteisiin hiippakuntansa papin hyväksikäyttöepäilyistä. Tuomiota odotetaan maaliskuussa.

Ensi viikolla julki on tulossa ranskalaiskirjoittajan kirja, joka kertoo laajalti katolisen kirkon piirissä työskentelevistä homoseksuaaleista.

Lähteet: AFP, AP