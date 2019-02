Facebook lupaa rajoittaa rokotevastaisten viestien levitystä palvelussaan

The Guardianin mukaan Facebook on sallinut kohdennetut mainokset rokotevastaisuudesta kiinnostuneille.

Facebook kertoo ryhtyvänsä rajoittamaan tiettyjen rokotevastaisen viestien levitystä palvelussaan. Yhtiö ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen tiedustelukomitean puheenjohtaja Adam Schiff oli lähestynyt asiasta avoimella kirjeellä Facebookia ja Youtubea.

Schiff kysyi Facebookin toimitusjohtajalta Mark Zuckerbergiltä, rikkooko virheellisten lääketieteellisten tietojen levittäminen Facebookissa ja Instagramissa yhtiön omia palveluehtoja.

Lisäksi Schiff halusi tietää, salliiko Facebook maksetut rokotevastaiset mainokset yhteispalvelussaan. Brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun)kertoi perjantaina, että rokotevastaiset tahot ovat voineet tehdä Facebookissa kohdennettuja mainoksia rokotevastaisuudesta kiinnostuneille.

Schiffin mukaan Facebook ja Instagram muun muassa suosittelevat palveluissaan viestejä, joissa vanhempia rohkaistaan olemaan rokottamatta lapsiaan. Schiffin mukaan kyseessä on välitön uhka kansanterveydelle.

Facebook kertoi ottaneensa askelia virheellisten terveystietojen levittämisen rajoittamisessa.

– Tiedämme, että meillä on vielä paljon tehtävänä, Facebookin edustaja kertoi.

Hänen mukaansa Facebook kertoo pian julkisuuteen, millaisiin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä.

Google, joka omistaa myös Youtuben, kertoi jo ryhtyneensä aiemmin toimiin poistaakseen harhaanjohtavat ja vääriä tietoja sisältävät videot palvelunsa suosittelulistalta.

"Voit olla rokotevastainen, mutta et voi valehdella"

New Yorkin yliopiston bioetiikan professori Arthur Caplan kiitteli CNN:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa sitä, että Facebook alkaa seuloa rokotevastaisia viestejä palvelussaan.

– Heidän ei tarvitse olla valehtelun, pelonlietsonnan ja väärien tietojen alusta erityisesti, kun kyseessä on lasten turvallisuus, Caplan sanoo ja jatkaa.

– En sano, etteivätkö ihmiset voisi olla rokotevastaisia Facebookissa. Tiedän, että monet, erityisesti rokotekriitikot, ovat sitä mieltä, että tämä on puuttumista sananvapauteen, mutta kukaan ei ole väittämässä, etteikö ihminen saisi olla rokotevastainen. Et kuitenkaan voi valehdella tai olla pelonlietsoja, Caplan sanoo.

Washingtonin osavaltiossa sijaitsevassa Clark Countyssa on jyllännyt tuhkarokkoepidemia tammikuun alusta lähtien. Ainakin 58 ihmistä on sairastunut tuhkarokkoon ja piirikunta on julistanut alueelleen hätätilan epidemian vuoksi.

