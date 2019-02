Politico: Euroopan parlamentti kaavailee uusien toimistojen avaamista New Yorkiin, Etiopiaan ja Indonesiaan

Euroopan parlamentista on vuosikymmenten saatossa tullut yhä suurempi vallankäyttäjä Euroopan unionissa.

Euroopan parlamentista on vuosikymmenten saatossa tullut yhä suurempi vallankäyttäjä Euroopan unionissa. Patrick Seeger / EPA

EU:lla on entuudestaan yli sata delegaatiota ja toimipistettä ympäri maailman.

Euroopan parlamentti haluaa kasvattaa diplomaattista jalanjälkeään.

Verkkolehti Politicon mukaan (siirryt toiseen palveluun) parlamentti aikoo perustaa edustajistot New Yorkiin, Etiopiaan ja Indonesiaan. Politicon perustaa tietonsa kahden nimettömän lähteen haastatteluun ja asiaa koskevaan muistioon.

Euroopan parlamentin virkamiehiä tullaan lehden mukaan lähettämään Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö Aseanin päämajaan Indonesian Jakartalle, Afrikan unionin edustustoon Etiopian Addis Abebaan ja YK:n päämajaan New Yorkiin.

Uusiin tehtäviin lähteen verrattain vähän työntekijöitä, 2–4 asemapaikkaa kohdin, Politico raportoi.

Euroopan unionilla on jo entuudestaan noin 140 delegaatiota ja toimistoa ympäri maailman. EU:n ulkosuhteita hoitaa vuonna 2009 perustettu Euroopan ulkosuhdehallinto, jolla on oma korkea edustaja. Virkaa on hoitanut vuodesta 2014 lähtien Italian entinen ulkoministeri Frederica Mogherini.

Lisää diplomatiaa

Politicon mukaan henkilöstön lähettäminen ulkomaille on osa Euroopan parlamentin pääsihteerin Klaus Wellen luomaa kehittämissuunnitelmaa.

Lehti kertoo saaneensa haltuunsa Wellen kirjoittaman luottamuksellisen muistion. Sen mukaan suunnitelmalla pyritään "vahvistamaan parlamentin aktiivisuutta ja diplomaattista läsnäoloa maailmassa".

Nyt kaavailtu virkamiesyhteyksin avaaminen ennustaa suorien yhteyksin kasvua myös päättäjien tasolla.

Valtioiden tasolla kokemukset parlamenttien välisestä – virkamiesportaan ohittavasta – kanssakäymisestä ovat ristiriitaisia. Takavuosina esimerkiksi Kanadan ranskalaisalueille vierailleet europarlamentaarikot sanoivat tukevansa Quebecin itsenäistymistä, mikä aiheutti kansainvälistä hämmennystä.

Lue lisää:

Euroopan parlamentti – Pimeyden ytimessä