Nyt ylös, ulos ja aurinkoon, mutta älä unohda nastakenkiä – viikonlopuksi on luvattu lauhaa, tuulista ja liukasta keliä

Lauha sää jatkuu ja lämpötila voi kohota jopa +5 asteeseen.

Ylen meteorologi huomauttaa kuitenkin kauniista ulkoilusäästä nauttivia varomaan liukkaita jalkakäytäviä maan länsi- ja eteläosassa Twitterissä.

Jalkakäytävät ovat osassa maata tänään erittäin liukkaita, mikä on syytä pitää mielessä kun lähtee nauttimaan lauhasta ja laajalti aurinkoisesta talvisäästä. #pysypystyssä #liukkaus pic.twitter.com/hlKEAnO7lD — Yle Sää (@YleSaa) 16. helmikuuta 2019

– Yöllä on monin paikoin lämpötila laskenut pakkasen puolelle ja kun nyt päivällä lämpenee, niin paksun jään päälle sulaa vettä. Niissä paikoin on todella liukasta, kertoo meteorologi Joonas Koskela.

– Kun lähtee ulos, kannattaa todella varoa.

Lauantai on melko tuulinen päivä koko maassa. Illalla Lapissa satelee lunta vielä lisää. Maan pohjoisosassa puuskatuulet voivat yltyä jopa myrskylukemiin.

Tuntureilla tuuli voi haitata hiihtäjiä ja laskettelijoita ja joissakin hiihtokeskuksissa tuuli voi häiritä hiihtohissien toimintaa, arvioi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi STT:lle.

Sunnuntaille on luvassa myös upeaa ulkoilukeliä koko maahan, ja aurinko paistaa. Pohjoistuuli on edelleen voimakasta maan itä- ja pohjoisosassa.

Ensimmäiset muuttolinnut ovat jo vierailleet

Lintuharrastajien Birdlife Suomi kertoo, että ensimmäisiä muuttolintuja on tavattu jo vierailulla (siirryt toiseen palveluun) Suomessa. Helmikuussa on tavattu muun muassa kiuruja ja merihanhia. Helmikuu on vielä muuten melko hiljaista lintuaikaa, vaikka esimerkiksi pöllöjen kevätsoidin on jo alkanut.

Ainakin lintuharrastajien kevät on siis alkamassa.

Kevään ensimmäinen merihanhi piipahti viime viikolla Paraisilla, ja kiuru on havaittu viikon sisällä Maskussa ja Porissa. Tästä se #kevät alkaa.



Uusin #lintutilanne: https://t.co/fPPMAJFcCi



Kuva: Micha Fager pic.twitter.com/yz6xZSEXgb — BirdLife Suomi (@BirdlifeSuomi) 15. helmikuuta 2019

