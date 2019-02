New Yorkissa sähköpyörästä voi pamahtaa mojovat sakot – lähetit pitävät kieltoa "vainona"

Tavallisella pyörällä saa huristella New Yorkissa, mutta sähköpyöriä pidetään liian vaarallisina kaupungin kaduille.

Tavallisella pyörällä saa huristella New Yorkissa, mutta sähköpyöriä pidetään liian vaarallisina kaupungin kaduille. Peter Foley / EPA

Kiellon lieventämistä on esitetty kaupungin päättäjille. Jos esitys menee läpi, tarpeeksi hitaat säköpyörät sallittaisiin.

Pyöräilyyn viime vuosina yhä enemmän kannustanut New York kelpuuttaa lihasvoimalla liikkuvat pyörät, mutta sähköpyörällä kulkemisesta voi pamahtaa mojovat sakot.

Sähköpyörät on kielletty turvallisuuteen vedoten. Jos sellaisen selästä jää kiinni, voi sakkoa tulla 500 dollaria eli noin 440 euroa. Lisäksi pyörä saattaa lähteä poliisin matkaan.

Mahdollista on myös sakottaa yritystä, jonka työntekijä huristaa sähköpyörällä, kertoo sanomalehti Guardian (siirryt toiseen palveluun).

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on käynyt jo pari vuotta taistelua (siirryt toiseen palveluun) sähköpyörien kitkemiseksi. Hänen mielestään katujen ylittäminen ei saisi olla kauhua herättävä, raastava kokemus.

Asia ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen. Sähköpyöriä käyttävät paljon erilaiset lähetit, joista monet taas ovat tuoreita maahanmuuttajia.

Guardianin haastattelussa lähetti Hermalindo Carrillo kutsui kieltoa yhdeksi vainon muodoksi, koska ihmiset ajavat jatkuvasti ylinopeutta autoillaan ja moottoripyörillään.

–Poliisi on ottanut meidät epäreilusti tähtäimeensä vain työnteon vuoksi. Me vain hoidamme töitämme, Carrillo sanoi.

Lähetit ja sähköpyöräilyn tukijat ovat yrittäneet kääntää New Yorkin päätä. Kaupungille on nyt tehty esitys, joka pehmentäisi sähköpyörärajoituksia. Se sallisi pyörät, joilla ei pääse yli 20 mailia (noin 30 km/h) tunnissa ja vähentää sakkoja, joita moottoroitujen pyörien käyttäjät voivat saada.

Esitys on parhaillaan käsittelyssä.

Myös New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo on alkanut suhtautua sähköpyöriin myönteisesti, ja New Yorkin osavaltio saattaa sallia niiden rekisteröinnin.