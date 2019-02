Guaidó kutsuu venezuelalaiset kaduille, jotta USA:n ruoka-apu saataisiin maahan

Maanteiden varsilla kävelevistä venezuelalaisista on tullut jo tuttu näky Kolumbian suurkaupunkeihin vievillä teillä. Harvalla on varaa ostaa hyperinflaation syömällä bolivarilla itselleen matkalippuja.

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidó kutsuu kansalaisia maanlaajuisiin mielenosoituksiin ensi viikolla Yhdysvaltojen apulähetysten saamiseksi maahan. Mielenilmauksilla tuettaisiin vapaaehtoisia, joiden on määrä lähteä Kolumbian rajalle hakemaan ruoka-apua.

– Tämä ei tule tapahtumaan pelkästään rajalla, jossa vapaaehtoisten liike tulee olemaan, vaan myös eri puolilla maata kaupungeissa, joissa osoitetaan mieltä 23. helmikuuta hätäavun saamiseksi maahan, sanoi Guaido tuhansille kannattajilleen.

Tonneittain Yhdysvaltojen ruoka-apua odottaa Venezuelan rajalla pääsyä maahan. Venezuelan presidentti Nicolás Maduro on sulkenut rajat avulta, koska hänen mukaansa Yhdysvallat käyttää sitä verukkeena hyökätäkseen Venezuelaan.

Guaidon mukaan 600 000 ihmistä olisi ilmoittautunut vapaaehtoisiksi, jotta apu saataisiin rajalta kansalaisten käyttöön.

Venezuela on ajautunut vakavaan talouskriisiin, minkä seurauksena miljoonilla venezuelalaisilla on puutetta ruuasta ja lääkkeistä. Arviolta 2,3 miljoonaa ihmistä on paennut maasta vuoden 2015 jälkeen, kertoo YK.

Maduro: "Emme ole kenenkään kerjäläisiä"

Maduro arvosteli perjantaina kovin sanoin Yhdysvaltojen apuun turvautumista. Hän kertoi Venezuelan ostaneen huomattavan määrän ruokaa ja lääkkeitä hänen ulkomaalaisilta liittolaisiltaan Kiinalta, Venäjältä ja Kuubalta.

– Me maksoimme siitä omilla rahoillamme, koska emme ole kenenkään kerjäläisiä, Maduro sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti tällä viikolla uudestaan Maduroa, että "kaikki vaihtoehdot" ovat pöydällä, mukaan lukien sotilaallinen väliintulo. Perjantaina Yhdysvallat ilmoitti asettavansa pakotteita viidelle Maduron lähipiiriin kuuluvalle virkamiehelle.

Guaidó julisti itsensä väliaikaiseksi presidentiksi tammikuussa ja yli 50 valtiota on tunnustanut hänet maan johtajaksi. Maduro ei ole kuitenkaan suostunut luopumaan vallasta.