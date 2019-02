Hiihtokeskusyhdistyksen nokkamies rinnealueiden ulkopuolella laskettelusta: "Junnut tykkäävät mennä laskemaan metsäreittejä pitkin, vaikka se olisi kiellettyä"

Himoksen laskettelukeskuksen läheisyydessä lauantaina tapahtunut 15-vuotiaan rippikoulupojan hengen vienyt onnettomuus on järkyttänyt ihmisiä ja herättänyt jonkin verran kysymyksiä hiihtokeskusten rinteiden turvallisuudesta.

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaanaihetta huoleen ei ole. Hän pitää suomalaisten hiihtokeskusten rinneturvallisuutta huipputasoisena.

– Suomessa rinneturvallisuuteen on panostettu paljon. Tämän on todennut hiljattain myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Totta kai kehitettävää aina on ja sen eteen tehdään töitä, mutta rinneturvallisuus on prioriteettilistalla ykkösenä ainakin kaikilla Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen jäsenkeskuksilla, Lindfors kertoo Ylelle.

Lindfors haluaa painottaa, että Himoksen onnettomuus ei tapahtunut varsinaisesti hiihtokeskuksen rinnealueella, vaan sen ulkopuolella.

Turmassa menehtynyt poika oli lähtenyt merkittyjen rinteiden ulkopuolelle metsään laskemaan muutaman muun kanssa.

– Kun on kyse laskettelusta metsäreittejä pitkin tai niin sanotusta off-piste-laskettelusta esimerkiksi isoimmissa tunturikeskuksissa, niin laskiessa pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Lindforsin mukaan merkitsemättämissä, kunnostamattomissa rinteissä voi olla useita vaaranpaikkoja.

– Pitää tietää kestääkö lumipeite ja onko siellä kiviä alla. Metsässä laskiessa on aina myös riski esimerkiksi törmätä puihin, kantoihin tai lumen alla oleviin puunrunkoihin. Oma laskettelutaito pitää olla hyvä, jotta hallitsee välineet yllättävissäkin olosuhteissa. Tunturialueella voi olla myös lumivyöryvaara.

"Ihminen ei voi ajautua vahingossa sellaiseen paikkaan mihin ei halua mennä"

Lindfors ei osaa arvioida, kuin yleistä hoitamattomilla reiteillä laskettelu on. Hän sanoo, että "niin pitkään kun on suksilla liikuttu, on aina liikuttu muualla kuin merkityillä rinteillä".

– Junnut tykkäävät mennä laskemaan metsäreittejä pitkin, vaikka se olisi kiellettyä.

Lindfors kertoo, että hiihtokeskuksissa kerrotaan asiakkaille selvästi opastein ja varoituksin, missä menee raja merkittyjen ja ei-merkittyjen rinteiden välillä.

– Ihminen ei voi ajautua vahingossa sellaiseen paikkaan mihin ei halua mennä.

Pyhätunturilta laskettemasta tavoitettu Lindfors kertoo, että laskettelukeskuksessa on rinteiden yläpuolella selkeät kyltit kertomassa, että merkittyjen rinteiden ulkopuolella on lumivyöryvaara.

Lisäksi jos merkityissä rinteissä on vaaranpaikkoja, ne suljetaan tai merkitään huolellisesti.

