Pääministerin haastattelutunti: Sipilä yhä optimistinen soten synnyn suhteen – "Jos ei onnistu suurena kokonaisuutena, sitten pala palalta"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi sunnuntaina Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla, että soten loppuunsaattamiseksi tällä hallituskaudella aikaa on kovin vähän. Siitä huolimatta hän on optimistinen.

– Mitään syytä minulla ei ole siihen uskoa, ettei perustuslakivaliokunta saa asiaa käsiteltyä ja asia etene sosiaali-ja terveysvaliokuntaan. Tärkeintä on, että paketti saadaan sillä tavalla läpi, että se tulee suureen saliin äänestettäväksi.

Kokoomukseen Sipilä sanoi luottavansa.

– Luotan siihen, mitä Petteri Orpo minulle sanoo. Nyt kannattaisi laajemminkin miettiä, mitä soten kaatuminen maksaa yhteiskunnallamme ja mitä se merkitsee esimerkiksi vanhustenhuollossa, jos emme saa sinne leveämpiä hartioita.

Maakunnissa on tehty Sipilän mukaan erittäin hyvää työtä palveluketjujen luomisen eteen.

Sipilä korostaa, että laissa on sovittava se, minkä pohjalle terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmä tehdään.

– Mielestäni maakuntien ja valinnanvapauden välillä ei ole kysymys lehmänkaupoista, joista oppositio mielellään puhuu. Sen myönnän, että ensimmäinen porrastus valinnanvapaudessa oli liian tiukka ja sitä on nyt väljennetty, hän sanoi.

– Kansalaiset saattavat ihmetellä, miksei lakeja tehdä suoraan perustuslain mukaiseksi. Perustuslaki on aina tulkintaa, Sipilä muistuttaa.

Sipilän mukaan sotea on jauhettu nyt suurin piirtein 14 vuotta.

– Jos poliitikoilta ei onnistu näin suuren asian maaliin vieminen yhtenä kokonaisuutena, sitten on siirryttävä siihen, että sitä tehdään pala kerrallaan, hän arvioi.

Sipilä korosti hoivayhtiöiden johdon vastuuta

Sipilän mukaan vastuu vanhustenhoidon laiminlyönneistä on ehdottomasti hoivayritysten johdolla.

Sipilä arvioi haastattelutunnilla, että joitakin tapauksia nousee poliisitutkintaan.

Peiliin katsomisen paikka on Sipilän mukaan kansainvälisissä yrityksissä. Veronkiertojärjestely saatiin hänen mukaansa tilkittyä, mutta jos leikitään palvelun tason kustannuksella, silloin ollaan väärillä jäljillä, hän korosti.

Sipilä myönsi, että hänen oma käsityksensä hoitajamitoituksen tarpeellisuudesta on muuttunut hallituskauden aikana.

– On selvää että hoitajia tarvitaan lisää, parempaa tapaa kuin mitoituksen kautta ei ole esitetty sen lakiin kirjaamiseksi. Kun mitoitus on 0.65 sijasta 0,7 niin silloin todennäköisesti niissä yrityksissä, joissa on menty alarajoilla, tulee nyt selkeä muutos, hän uskoi.

Sipilän mukaan käytännön tapaukset ovat osoittaneet, että osa kunnista on liian pieniä hoitamaan vanhustenhoidon järjestämisen.

