Intialainen elokuvayleisö kaipaa Bollywood-unelmoinnin ohelle myös yhteiskunnallista sanomaa: "Ihmiset haluavat muutosta, ja se näkyy elokuvissa"

Viimeisen päälle koreografioituja tanssikohtauksia, ylitsepursuavaa visuaalisuutta, komeita miehiä ja kuvankauniita naisia. Kymmenen miljoonaa euroa maksanut suureellinen Bollywood-tuotanto Simmba (2018) kuuluu lähiaikojen suosituimpiin intialaiselokuviin, eikä ihme: kyseessä on intialaisittain täydellinen masala-elokuva, eli värikäs ja mausteinen sekoitus kaikkea mahdollista.

Simmbaa on kutsuttu blockbusteriksi, joka määrittelee koko genren, ja intialainen elokuva mielletään usein Simmban kaltaiseksi näköaistia hiveleväksi ilotulitukseksi.

Jättiläismaassa ovat kuitenkin jo tovin puhaltaneet toisenlaisetkin tuulet.

– Ihmiset haluavat nähdä realistisempia elokuvia, joissa on myös yhteiskunnallista sanomaa. Tietoisuus siitä, mihin suuntaan Intia menee, on lisääntynyt. Ihmiset tahtovat muutosta – ja se mitä he tahtovat Intialta, se näkyy myös elokuvissa, Helsingin EARS-tapahtumaan osallistunut ohjaaja Rohit Mittal painottaa.

Intian synkempien puolien kartoittamista

Intian tunnetuimpiin indie-ohjaajiin kuuluva Rohit Mittal on kerännyt kansainvälistä mainetta vuoden 2016 Autohead-kulttielokuvallaan, joka oli ensimmäinen Intiassa koskaan tehty found footageen pohjautuva mocumentary eli mokumentti. Vastaavaan ideaan perustuu esimerkiksi kauhuelokuva The Blair Witch Project.

– Valitsin tällaisen tyylilajin, koska halusin kyseenalaistaa dokumenttielokuvan tekemisen koko idean ja myös sen, mitä totuus oikeastaan tarkoittaa. Onko totuus vain sekoitus erilaisia asioita vai riippuuko se siitä, kuinka esität sen? Tällainen formaatti on hyvin kiinnostava, koska raja dokumentin ja fiktion välillä on niin häilyvä. Katsojana sen kokee myös eri tavalla kuin perinteisen elokuvan, Mittal pohtii.

Eriarvoisuudesta ja köyhyydestä kertova synkkäsävyinen elokuva kietoutuu mumbailaisen riksakuskin ympärille, jonka taustalta alkaa löytyä häiritseviä ja vähemmän mukavia asioita. Perinteisestä Bollywood-elokuvasta Mittalin Autohead sekä Megalopolis (2017) ja työn alla oleva Popcity ovat hyvin kaukana.

– Intiassa elokuvani määritellään useimmiten tummasävyisiksi, koska intialaiset eivät ole oikein vielä tottuneet katsomaan epämiellyttäviä tai ravistelevia aiheita käsitteleviä elokuvia. Uudempi sukupolvi taas on alkanut löytää leffoistani mustaa huumoria ja kokee ne satiirisina kommentteina Intian nykytilasta, Mittal kertoo.

Kokeelliset elokuvat saavat nyt näkyvyyttä

Kuten moni muukin intialainen indie-elokuva, Rohit Mittalin elämän nurjempia puolia käsittelevät leffat ovat löytäneet tiensä Netflixiin. Suoratoistopalvelut elävät nyt Intiassa vahvaa nousukautta.

– Netflix ja Amazon Prime Video ovat ehdottomasti hyviä asioita minun kaltaisilleni ohjaajille. Ne tarjoavat meille paremman saavutettavuuden ja suuremman yleisön. Lisäksi ne maksavat hyvin lisensoinnista. Toisaalta suoratoistopalvelut eivät juuri markkinoi elokuviasi, joten ongelmana on se, että ne katoavat jonnekin Netflix- tai Amazon-universumin uumeniin. Tällaista ei tapahdu, jos elokuvasi pääsee teatterilevitykseen, Rohit Mittal sanoo.

Netflix on haalinut ohjelmistoonsa myös kiistellyn intialaisen kohuohjaajan Q:n eli Qaushiq Mukherjeen elokuvia. Seksiä ja huumeita roisisti yhdistelevä Gandu (2010) esimerkiksi kierteli ensin maailman filmifestivaaleja, ennen kuin sai ensiesityksensä Intiassa vuonna 2012 – ja tuolloinkin alan festivaaleilla.

Gandun, joka muuten tarkoittaa suomeksi persereikää, shokkiarvoihin kuuluu muun muassa pääosanesittäjän erektion näyttäminen koko komeudessaan.

Kukaan ei ole enää työtön

Netflix ja Amazon Prime Video aloittivat toimintansa Intiassa vuonna 2016, ja kumpikin on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Netflixin ensimmäinen omatuotantoinen intialainen televisiosarja, Sacred Games, ilmestyi viime vuonna ja sitä on esitetty 190:ssa maassa ja se on tekstitetty 20:lle kielelle.

Amazon Prime Videon vastaisku taas on ollut niin ikään viime vuonna julkaistu draaman ja komedian välimailla huojuva 12-osainen, elokuvamaailmaan sijoittuva GangStars. Se on yhtiön ensimmäinen televisiosarja, jonka alkuperäiskielenä on vajaan sadan miljoonan ihmisen puhuma telugu – sarja tosin on dubattu myös hindiksi ja tamiliksi.

GangStarsia tähdittää lukuisissa Bollywood-tuotannoissa mukana ollut, lapsinäyttelijänä uransa aloittanut Shweta Basu Prasad.

– Digitalisaation takia Intian elokuva- ja televisioalalla kukaan ei ole enää tällä hetkellä työtön. Aiemmin tämän alan ammattilaisilla oli vain muutama media, kuten mainokset, televisio ja elokuva, mutta nyt Intiassa on esimerkiksi jo lukuisia suoratoistokanava. Kaikki ovat kiireisiä, niin näyttelijät, ohjaajat käsikirjoittajat kuin teknisen puolen työntekijätkin. Ja tämä jos mikä on hyvä merkki, Prasad toteaa.

Amazon Prime Videon lisäksi ohjaajana ja tuottajana vaikuttava Prasad on onnistunut hyödyntämään myös Netflixiä, jossa esitetään hänen Intian klassisesta musiikista kertovaa Roots-dokumenttiaan (2016). Syy dokumentin tekemiseen oli huoli perinnemusiikin nykytilasta.

– Ihmisillä ei enää riitä kärsivällisyyttä kuunnella maamme klassista musiikkia, se on jäänyt Bollywood- ja pop-musiikin jalkoihin. Klassista musiikkia ei enää soiteta radiosta, sitä ei esitetä televisiossa, siitä ei keskustella eikä siitä tehdä arvosteluja. Tämä on outoa maassa, jossa klassisella musiikilla on kuitenkin niin pitkä historia, Prasad sanoo.

Sensuurissa usein polittiisia motiiveja

Intialaisen elokuvan suuriin haasteisiin kuuluu sensuuri, jonka takana ovat usein poliittiset motiivit. Esimerkiksi Punjabin osavaltion huumeongelmasta kaunistelematta kertova Udta Punjab -elokuva (2016) sai ensi-iltansa teattereissa vasta parin kuukauden kiivaan oikeustaistelun jälkeen.

Intian viestintäministeriön alaisuudessa toimiva ja elokuvasensuurista vastaava Central Board of Film Certification -organisaatio vaati, että Udta Punjabista olisi poistettava 90 eri kohtaa. Lopulta Mumbain korkein oikeus päätti, että elokuva pääsee kansalliseen levitykseen sen jälkeen, kun siitä on saksittu yksi kohta.

– Punjabin osavaltiossahan käytiin tuolloin vaaleja. Sensuuriin liittyy usein poliittisia motiiveja, eikä tästä ole Intiassa valitettavasti päästy eroon. Ihmiset ovat kuitenkin alkaneet puhua herkistä asioista avoimemmin, ja tämä on myös tullut esille jopa valtavirtaelokuvissa, Rohit Mittal toteaa.

Suoratoistopalvelujen kohdalla sensuuriongelmaa taas ei ole.

– Intialaista yleisöä kiinnostavat nyt selvästi tietyt elokuvagenret. Hyvä asia digitaalisissa alustoissa on se, ettei siellä ole rajoituksia eikä tietosuojalakia tai sensuuria. Siellä voi esittää kaikkea mahdollista paitsi pornografiaa, vaihtoehtoisempaan kulttuuritarjontaan keskittyvän The Mumbai Assemblyn perustajiin kuuluvat Rafael Pereira sanoo.

Pereiran mukaan ei ole ihme, että esimerkiksi Netflix ja Amazon ovat vallanneet 1,3 miljardin asukkaan Intian suoratoistomarkkinoita vauhdilla.

– Ne ovat panostaneet oikeanlaiseen uuteen sisältöön ja tehneet sitä juuri intialaisyleisöä varten. Muilla sen sijaan on ollut samaa vanhaa tarjontaa, jonka he ovat pistäneet digitaaliselle alustalle. Intialaiset toimijat ovat oikeastaan vasta nyt alkaneet luoda uusia sisältöjä.

Yhteiskunnalliset aiheet kolkuttelevat myös Bollywoodin ovia. Tämän hetken kohutuimpiin intialaisiin elokuviin kuuluu torstaina ensi-iltansa saanut Gully Boy, joka tekee myös historiaa. Se on nimittäin Bollywoodin ensimmäinen mainstream-elokuva, jonka keskiössä on rapmusiikki.