May lähetti myllykirjeen omilleen ja soittelee EU-johtajille – Sipilä lupaa kaiken tukensa hallitun EU-eron saamiseksi

Theresa May ja Juha Sipilä. Olivier Hoslet / EPA

Pääministeri Juha Sipilä on ruotinut Theresa Mayn kanssa puhelimessa brexitin pattitilannetta.

Britannian pääministeri Theresa May on jälleen vedonnut puolueensa kansanedustajiin Britannian EU-erosopimuksen aikaansaamiseksi.

May on lähettänyt konservatiivikansanedustajille kirjeen, jossa kehottaa näitä panemaan sivuun henkilökohtaiset mieltymyksensä kansallisen edun vuoksi.

Britannian parlamentin alahuone epäsi torstaina symbolisessa äänestyksessä tukensa hallituksen brexit-aikeilta. Hallitus oli ennen äänestystä korostanut, että häviö huonontaisi Mayn neuvotteluasemia unionin kanssa.

May kertoo palaavansa alkavalla viikolla Brysseliin tapaamaan EU-komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria.

Liikkumavaraa ei juuri ole

Pääministeri Theresa May käy myös parasta aikaa puhelinkierrosta EU-maiden johtajien kanssa syntyneestä tilanteesta.

Pääministeri Juha Sipilä kertoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla puhuneensa eilen puhelimessa pääministeri Mayn kanssa.

– May halusi keskustella siitä, mitä liikkumavaraa asiassa vielä on, Sipilä totesi.

– Sanoin, että sopimuksen aukaiseminen on erittäin hankalaa.

Hankala pattitilanne

Sipilän mukaan May valitteli sitä, että enemmistö brittiparlamentista on vastaan sopimuksetonta EU-eroa, mutta vastaavasti enemmistö on myös itse sopimusta vastaan.

– Tämä on hankala pattitilanne.

Sipilä uskoo Mayn tekevän edelleen kaikkensa, jotta hallittu ero saadaan aikaan.

– Sanoin puhelimessa, että annan kaiken tukeni hänelle.

EU-ero häämöttää

Brittiparlamentti hylkäsi Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen viime kuussa.

EU:n puolelta on toistuvasti tähdennetty, että sopimus on paras mahdollinen eikä sitä muuteta.

Britannia on lähdössä EU:sta 29. maaliskuuta.