Lennonjohtoon taas uusi työsulku

Lennonjohtajien työehtokiista pitkittyy. Palvelualojen työnantajat Palta kertoo jättäneensä valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteuttavasta työsulusta.

Uusi ilmoitettu työsulku alkaa maanantaina 4. maaliskuuta kello 9 ja päättyy maanantaina 11. maaliskuuta kello 9.

Lennonjohtajien yhdistys SLJY hylkäsi viime viikolla jo toisen sovintoehdotuksen, jota oli neuvoteltu valtakunnansovittelijan johdolla. Palta olisi hyväksynyt sopimuksen, jossa palkkoja olisi korotettu 3,2 prosenttia.

– Olemme hämillämme sen suhteen, mitä SLJY todellisuudessa haluaa. SLJY:lle ei ole kelvannut mikään työnantajan tai sovittelijan antama yleisen linjan mukainen ratkaisu. Kaikilla aloilla yleisen linjan mukainen 3,2 prosenttia on sisältänyt myös työehtosopimukseen tehtyjen tekstimuutosten kustannusvaikutukset ja näin tulee olla myös lennonjohtajien ratkaisussa. Toivomme, että työsulun jatkaminen jouduttaa ratkaisua. Nopea ratkaisun syntyminen olisi kaikkien edun mukaista, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa tiedotteessa.

Lennonjohtajat ovat olleet ilman työehtosopimusta jo vuodesta 2017.

Työsulku on tarkoitus toteuttaa Suomen kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla. Palta kertoo, että työsulun aikana lennonvarmistuspalvelut on määrä hoitaa esimiesvoimin, eikä työsulusta aiheudu liikenteelle merkittävää haittaa.

Palta on aiemmin varoitellut, että pitkittyessään kiista voisi alkaa haitata matkustajalentoja. Talvilomaviikkojenkin aikana työnseisauksia on järjestetty yön hiljaisempina tunteina ja alkuiltapäivästä, kun Finavia on arvioinut ruuhkatunneiksi kello 6–9 ja 15–18. Nyt ilmoitettu työsulku osuu itä- ja pohjoissuomalaisten talvilomaviikolle.

