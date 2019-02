Sikalan tuhoisa palo vei yöunet Harri Asmalalta ja hengen lähes 300 eläimeltä

Merikarvialaisella sikatilallisella Harri Asmalalla on takanaan uneton yö. Sunnuntainen tulipalo ei hevillä unohdu. Kun Asmala aamupäivällä kiersi tilan eläinrakennuksia, kaikki näytti olevan hyvin.

Maanantaiaamuna näkymä Asmalantiellä sijaitsevan tilan pihalla on kuitenkin lohduton. Toinen isoista sikalarakennuksista on palanut kivijalkaa myöten. Lähes 300 eläintä on kuollut.

–On tämä näkymä aika erilainen kuin eilen.

Ilmastointiputkesta tuleva savu havahdutti

Sunnuntaina iltapäivällä puoli kahden aikaan Asmala huomasi, että sikalarakennuksen ilmastointiputkesta tulee tummaa savua. Hän soitti saman tien hätäkeskukseen.

Maatilalle on tehty pelastussuunnitelma ja Asmala tiesi, että kestää noin 25 minuuttia ennnen kuin ensimmäinen paloauto ehtii paikalle.

– Aloimme hiekoittaa paikkoja ja aurata palomiehille tilaa. Tiesimme, että sikalarakennukseen ei kannata mennä oman terveyden uhalla, koska siellä olevat siat eivät ole tottuneet menemään pakkaseen, eikä niitä yksi tai kaksi ihmistä saa sieltä mihinkään.

Sikoja ei voitu pelastaa. Kun ensimmäinen palo-auto tuli paikalle, palo oli jo levinnyt välikattoon.

– Palomiesten ripeä toiminta pelasti onneksi viiden metrin päässä olleen toisen rakennuksen, jossa on 500 porsasta. Lämpösäteily oli niin kova, että rakennuksen räystästä paloi parinkymmenen metrin matkalta.

Rami Koivula/ Yle

Syttymissyynä sähkövika?

Palon syttymissyytä ei ole vielä varmaa tietoa, mutta Asmalan arvion mukaan syynä on sähkövika valaistuksessa tai ilmastoinnissa.

– Ei siellä muuta palavaa ollut. Joko ilmastoinnin ohjauskeskus tai valaistus. Osastossa oli vielä loisteputkivalaistus.

Asmala ei ole vielä päättänyt, rakentaako palaneen sikalaosaston tilalle uuden.

– Palossa tuhoutui 20 prosenttia eläinpaikoista, mikä ei kokonaan halvaannuta tuotantoa. Täytyy miettiä, mihin uusi osasto mahdollisesti rakennetaan vai rakennetaanko ollenkaan.