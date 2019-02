Muotiviikkojen mallielämän nurja puoli – salakavala velkajärjestely tulee mallintöitä tekeville yllätyksenä

Mallit kävelivät New Yorkin muotiviikkojen näytöksessä.

Malleja lennätetään eri puolille maailmaa. Jos he eivät saa töitä, velkasumma toimistolle kasvaa usein valtaviin summiin.

Mallimaailman ansaintalogiikasta on puhuttu jo vuosia. Hyvin harva pääsee huipulle, jossa ansaitaan suuria summia.

Totuus onkin päivänvastainen, osa malleista tekee töitä ympäri maailmaa pidettävien muotiviikkojen näytöslavoilla ja ovat velkaantuneempia kuin koskaan ennen elämässään, kirjoittaa BBC (siirryt toiseen palveluun).

– Velkaantumiseni alkoi sillä sekunnilla, kun aloin tehdä mallin töitä, kertoo Anna, joka ei kerro oikeaa nimeään.

Kun Anna oli muutama vuosi sitten New Yorkin muotiviikkojen aikana joutunut jättämään väliin sovittuja tapaamisia sairastumisen vuoksi, alkoi lasku juosta.

Hän kertoo BBC:lle tehneensä töitä huippubrändeille usean vuoden ajan lähes korvauksetta. Edelleen nainen on velkaa toimistoille kertomansa mukaan kymmenentuhatta dollaria.

Mallitoimistot ovat vastanneet syytöksiin kertomalla, että jos malli jättää työnsä ja on jäänyt velkaa toimistolle, sitä ei koskaan tulla perimään takaisin.

BBC:n kolme vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun) julkaisemassa jutussa kolme mallia kertovat epämääräisistä työsuhteista, joissa edellytetään usein mitä erilaisimpia työtehtäviä ja kriteerejä palkan saamiseksi: pitkiä päiviä, nöyryyttäviä ja epämukavia tilanteita sekä epävarmoja palkkapäiviä.

Jutun mukaan keskimäärän mallit ansaitsevat 20 000–30 000 puntaa vuodessa (noin 22 000–34 000 euroa).

Mallitoimistot ottavat välistä

Mallibisnes on kuitenkin tarkoitettu tuottamaan voittoa pääasiassa toimistoille, eri julkaisut ovat kirjoittaneet viime vuosina.

Malleilta laskutetaan matkakulujen lisäksi usein myös muita kuluja kuten esimerkiksi kuntovalmentajan, kampaajan ja autonkuljettajan käytöstä syntyviä kustannuksia, kertovat mallit useissa eri julkaisuissa.

Mallitoimistot voivat kuitenkin määrätä paikan, missä esimerkiksi hiukset värjätään ja palvelun hinta saattaa olla kalliimmasta päästä.

CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan mallitoimistoilla on käytössä 20 prosentin palkkiosääntö ja ne saattavat laskuttaa kuluja jopa kaksi kertaa, ensin mallilta sitten asiakkaalta.

Mallille maksettavasta palkkiosta toimisto ottaa aina 20 prosenttia. Sen lisäksi jäljelle jäävästä summasta maksetaan veroja ja muita maksuja. Esimerkiksi 5 000 dollarin palkkiosta, malli saattaa lopulta saada vähemmän kuin mallitoimisto, kirjoittaa CNN. Toisen esimerkin mukaan 10 000 dollarin palkkiosta jäi mallille alle 4 000 euroa.

Palkanmaksussa on heittelyä ja osa malleista joutuu pyytämään palkkaennakkoja pysyäkseen leivän syrjässä kiinni monimutkaisen palkanmaksun vuoksi.

Osan toimistoista väitetään kiertävän myös työnantajamaksuja New Yorkissa olemalla uranhallintapalvelu työnantajayrityksen sijaan.

Palkkiomaksun prosentista on taisteltu oikeudessa jo viime vuosikymmenellä, mutta kyseinen juttu sovittiin miljoonilla ja toimistot lupasivat olla läpinäkyvämpiä.

CNN:n mukaan 20 prosentin palkkio on edelleen valtavirtaa ja vain harva nimeä saanut malli voi yrittää taistella itselleen paremmat ehdot.

Talousapua ja lisäkoulutusta

Velkaantumiskierteistä tarpeekseen on saanut venäläismalli Jekaterina Ožiganova. Hän on yksi Model Law lakifirman perustajista. Toimisto neuvoo malleja talousasioiden hoidossa Ranskassa. Hän kertoi mallien tilanteesta viime vuonna AFP:lle. (siirryt toiseen palveluun)

– Suuri osa luulee, että mallit tienaavat paljon, mutta se ei ole totta. Vain kaksi prosenttia tienaa paljon, sanoi Ožiganova uutistoimistolle.

Lakifirmaa on arvosteltu siitä, että se vaatii liian laajoja muutoksia heti eikä edusta tarpeeksi laaja-alaisesti malleja alalla.

– Ennen seksuaalinen häirintä oli tabu. Nyt kaikki puhuvat siitä, mutta kukaan ei puhu vieläkään rahasta, kertoi Ožiganova BBC:lle helmikuussa.

Hänen mukaansa mallit eivät tiedä, paljonko heidän kuuluisi tienata. Haavoittuvimpia ovat ne naiset, jotka tulevat köyhemmistä maista.

– Kielen kanssa on ongelmia. He eivät tiedä, mitä sopimuspapereissa lukee. He hyppäävät tyhjyyteen.

Osa mallitoimistoista yrittää myös brändätä itseään "paremmaksi vaihtoehdoksi" lupaamalla koulutusta listoillaan oleville malleille.

"Olet hieman pullea tästä"

Palkkaepäselvyyksien lisäksi mallien työolosuhteet ovat olleet otsikoissa.

The News York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden toissa vuonna julkaisemassa artikkelissa mallit kuvailivat työolosuhteitaan karulla tavalla. Naiset olivat kokeneet ulkonäköönsä kohdistuvaa häiritsevää ja rasistista puhetta sekä seksuaalista ahdistelua.

– Olet kaunis, mutta olet hieman pullea tästä. Sinulla on lannetta täällä, kerrottiin 14-vuotiaalle Stella Duvalille.

– Ai olet mustaihoinen? Olet vain niin nätti, sanottiin Precious Leelle valintatilaisuudessa.

Hän vastasi, ettei tiennyt että mustaihoiset eivät voisi olla nättejä. Hän ei saanut työtä.

– Yksi tyyppi halusi, että nännini näkyvät kuvassa. Hän tuli luokseni ja puristi nänniäni, ja sanoi "näetkö näin ne saadaan sellaisiksi", kertoi Renee Peters.

Toissa vuonna mallitoimiston edustaja James Scully kritisoi sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) myös vaatesuunnittelijoiden tilaisuuksia. Hän vertasi tilaisuuksia karjan paimentamiseen.

Scully kertoi Pariisin muotiviikoilla tapahtuneesta tilanteesta, jossa 150 mallia oli odottanut useita tunteja vuoroaan pimeässä portaikossa ilman, että he saivat liikkua minnekään.

Hän kertoi myös naisten kokemasta rasismista, jota osa huippubrändeistä harjoitti.

