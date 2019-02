Valvonta paljasti puutteita varhaiskasvatuksessa – ryhmäkoot ylisuuria ja kasvattajia liian vähän

Tuore Aluehallintoviraston, Valviran ja kuntien yhteistyönä tekemä valvonta vahvistaa julkisuudessa viime aikoina esitettyjä väitteitä merkittävistä ongelmista varhaiskasvatuksessa.

Yle pyysi Aluehallintovirastolta valvontatiedot vuosilta 2017–2018. Tiedoista käy ilmi muun muassa, että suurin osa varhaiskasvatukseen liittyvistä ongelmista koskee kuntien järjestämää varhaiskasvatusta.

Alueellisesti eniten epäkohtia ilmeni Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Toisaalta Etelä-Suomen alue on myös laajin kuudesta Aluehallintoviraston alueesta.

– Mainitsisin erikseen vielä Jyväskylän ja Tampereen. Näissä kaupungeissa – kuten monissa muissakin suurissa kaupungeissa – on vielä paljon kehittävää varhaiskasvatuksessa, sanoo johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

"Suurin syy on varhaiskasvatuslaissa"

Vaikka suurin osa epäkohtailmoituksista koski kuntien järjestämää varhaiskasvatusta, ei se välttämättä kerro suoraan siitä, että julkinen palvelu olisi yksityistä varhaiskasvatusta huonompaa.

– Vaikka yksityiset palvelut ovat lisääntyneet, niin koko maassa kunnat järjestävät edelleen 80 prosenttia kaikesta varhaiskasvatuksesta. Koska julkisen puolen volyymit ovat isommat, on myös epäkohtailmoitusten määrät suurempia, sanoo Keski-Rauska.

Suurimpana syynä ongelmiin Keski-Rauska pitää epäselvää lainsäädäntöä.

– Uskoisin, että suurin sýy on varhaiskasvatuslaissa. Suurin ongelma varhaiskasvatuksessa kiteytyy ryhmäkokoihin ja henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun tulkintaan.

Keski-Rauskan mielestä laki on epäselvä ja antaa mahdollisuuden rajojen tilapäiseen ylittämiseen.

– Lain tulkinnasta on erilaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen järjestäjällä ja henkilöstöllä. Meille tulee paljon ilmoituksia ja kysymyksiä siitä, että miten asian lakia tulisi tulkita.

Yllättävää valvontaselvityksessä oli Keski-Rauskan mukaan se, että epäkohtailmoitukset vähenivät vuonna 2018 vuodesta 2017 lähes puolella.

– Varsinaista syytä tähän ei ole tiedossa. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2018 odotettiin uuden varhaiskasvatuslain voimaantuloa ja sen myötä selkeyttä juuri tulkinnan ongelmaan suhdeluvusta lasten ja henkilökunnan välillä ja sen tilapäiseen ylittämiseen. Laissa ei tullut tähän kuitenkaan mitään muutosta.

Valvontaa tehostetaan

Valvontaviranomaiset ovat päättäneet jo jatkotoimista ongelmien korjaamiseksi.

Varhaiskasvatuksen valvontaa on tarkoitus tehostaa valtakunnallisella valvontasuunnitelmalla. Käytännössä tämä tarkoittaa ennakoinnin lisäämistä.

– Tähän asti valvonta on ollut hyvin reaktiivista eli on reagoitu epäkohtailmoituksiin ja sen myötä tehty selvityksiä. Valvontaohjelman ajatuksena on, että tarjotaan etukäteen ohjausta, koulutusta ja alueellista neuvotaa, sanoo Keski-Rauska.

Valvontaohjelma tehdään Avin ja Valviran yhteistyönä, ja se olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta.

– Mietimme yhdessä Valviran kanssa näitä epäkohtia, joista ilmoituksia on tullut, ja mietitään miten tilannetta voisi parantaa. Samalla tavoittelemme valtakunnallista yhdenmukaisuutta valvonnassa, sanoo Keski-Rauska.