Britannian työväenpuolue rakoilee – seitsemän kansanedustajaa lähti ovet paukkuen

Seitsemän Britannian työväenpuolueen kansanedustajaa on eronnut puolueestaan. Jatkossa he toimivat parlamentissa omassa ryhmässään, jonka nimi on Itsenäinen parlamenttiryhmä.

Kaikki seitsemän edustajaa kertoivat tiedotustilaisuudessa olevansa syvästi pettyneitä työväenpuolueeseen ja sen johtajaan Jeremy Corbyniin, joka on johtanut puoluetta vuodesta 2015 lähtien.

Eroajat moittivat Corbyniä siitä, ettei tämä kykene vastustamaan Britannian konservatiivipuolueen pyrkimyksiä EU-erossa. Kansanedustaja Chris Leslie totesi, että olisi vastuutonta antaa Corbynin nousta maan pääministeriksi.

Leslien mukaan työväenpuolue on ilmiselvästi tekemässä brexitiin liittyvän petoksen. Äärivasemmisto on kaapannut puolueen itselleen, Leslie syytti.

Edustajat olivat myös kauhistuneet puolueensa muuttumisesta yhä juutalaisvastaisempaan suuntaan. Kansanedustaja Luciana Berger sanoi, ettei hän voi olla puolueessa, joka on "institutionaalisesti antisemitistinen".

Edustajat kertoivat myös puolueessa esiintyvästä kiusaamisesta ja fanaattisuudesta.

Työväenpuolueella on ollut yhteensä 256 edustajaa, joten seitsemän eroaminen ei tee suurta lovea kokonaismäärään. Kyseessä on kuitenkin suurin edustajien ero työväenpuolueesta vuoden 1981 jälkeen.

Corbyn sanoo olevansa pettynyt puolueenjäsenten eroon.

Lähteet: AP, Reuters