Kylän läpi kulkevaa nelostietä halutaan siirtää – vaakakupissa painavat raha ja turvallisuus

Liikenneturvallisuuden riskit ovat lisääntyneet kapealla ja mutkaisella nelostiellä Rovaniemen eteläpuolella. Liittymiä on tiheään Muurolan ja Rovaniemen välisellä noin 25 kilometrin matkalla.

Ely-keskuksen ylijohtajan Jaakko Ylinamman mukaan ihanneratkaisu olisi tien siirto Muurolan ja kaupungin välillä, mutta siihen ei ole rahaa.

Uusimmissa Ely-keskuksen ja kaupungin suunnitelmissa nelostie kiertäisi Hirvaan kylän länsipuolelta metsässä kuuden kilometrin matkalla.

Lyhytkin siirto parantaa turvallisuutta

Hirvaalla asuvan lapsiperheen isän Tapio Keräsen mielestä uudistus pitäisi tehdä nopeasti.

– Tässä on kysymys turvallisuudesta ja se on kaikkein tärkein asia. Mikään ei saa mennä sen edelle. Kyseisellä pätkällä tapahtuu onnettomuuksia moninkertainen määrä mitä niitä tapahtuu muualla nelostiellä. Siinä on paljon liittymiä, näkemäesteitä, mutkia ja siinä on koulu, luettelee Tapio Keränen.

Lyhyen ohitustien kannattajien ja vastustajien määrästä ei ole tutkittua tietoa. Ainakin osa maanomistajista haluaisi nykyisen maakuntakaavan mukaisen nelostien, joka on kauempana nykyisestä nelostiestä ja huomattavasti pidempi ulottuen kaupunkiin Alakorkaloon.

Uudessa, vielä vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa uusi nelostie on tuotu lähemmäs nykyistä nelostietä samoin kuin Ely-keskuksen ja Rovaniemen kaupungin uusissa suunnitelmissa. Tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta, joka on Ely-keskuksen mukaan heikoin juuri Hirvaan kohdalla.

Maanomistajien palstat katkeavat

Maanomistaja Aarre Söderlund pitää lyhyttä nelostien siirtoa huonona. Hänen mukaansa tie veisi hyviä rakennuspaikkoja ja pilaisi Kalliovaaran arvokkaan maiseman.

Söderlundilla on luontomatkailusuunnitelmia maidensa sisällä olevan Kalliovaaran alueella. Nykyisen maakuntakaavan mukainen linjaus jättäisi alleen enemmän hänen maitaan, mutta järkevältä alueelta Kalliovaaran takaa.

Söderlundin mukaan arvokas Kalliovaaran alue muuttuu melu- ja pölyalueeksi, jos nelostien lyhyt siirto nykyisen nelostien ja Kalliovaaran välistä toteutuu.

Nyt suunnitteilla oleva ohitustie kulkisi osin vahvistusta vailla olevan uuden maakuntakaavan linjauksen mukaisesti, joka on merkitty karttaan oranssilla värillä. Yle grafiikka

Uusi vaihtoehto katkaisee Hirvaalla asuvan maanomistajan Jouko Pulkkisen mielestä palstoja ja on vain lyhytaikainen ratkaisu turvallisuuteen.

– Keskentekoinen ajatuskin jo. Tyhjän lyhyt pätkä tehdään tähän Hirvaan kohdalle vain. Se pitäisi tehdä pidempänä ja kauemmas metsään, silloin asia olisi aivan ok, sanoo Jouko Pulkkinen.

Pulkkisen mielestä lyhyt vaihtoehto turvaa vain lyhyen matkan Hirvaan koulun seudulta.

Virkamies myöntää, että pitkä siirto olisi paras

Alakorkalossa maata omistava yrittäjä Matti Ylijurva tekisi uuden nelostien nykyisen maakuntakaavan linjausta pitkin kauas metsään, uusi lyhyt vaihtoehto ei miellytä.

– Se on järjetön ratkaisu sillä, jos Hirvaalta tehdään tynkätie, koukkaustie Häkinvaarasta kaupunkiin, niin tien linjausvaihtoehtoja ei enää ole, sanoo Matti Ylijurva.

Ylijurvan mielestä nykyisen maakuntakaavan nelostien linjaus on paras vaihtoehto. Se kulkee kaukana nykyisestä tiestä ja ulottuu kaupunkiin Alakorkalon teollisuusalueelle saakka. Tämä on Ylijurvan mukaan turvallisuuden, ympäristön ja kuljetuslogistiikan kannalta paras vaihtoehto.

Myös Ely-keskuksen ylijohtajan Jaakko Ylinamman mukaan pitempi ja kauempaa kulkeva vaihtoehto olisi parempi, mutta siihen ei ole rahaa.

– Ihanteellinen ratkaisu olisi ohitustie, joka täältä lähtien menisi Muurolan ohi, mutta siihen ei ole näköpiirissä rahoja.