Tuhkorokko tappanut jo yli sata pikkulasta – Epidemia raivoaa Filippiineillä

ManilaSan Lazaron sairaalan käytäville kaikuu vauvojen kärsivä itku. Sängyt ovat täynnä tuhkarokon ihottumasta punertavia pienokaisia ja hiestä kiiltäviä vanhempia, joiden katseet ovat lasittuneet ahdistuksesta ja väsymyksestä.

Filippiinejä koettelee pahin tuhkarokkoepidemia vuosiin. Jo yli 9 200 ihmistä on sairaalassa ja 146 kuollut vuoden alusta lähtien Filippiinien terveysministeriön mukaan.

Kuolleista suuri osa on pieniä lapsia. San Lazaron sairaalan lääkäri Ferdinand de Guzman sanoo, että kaikki sairaalaan tuodut ovat olleet rokottamattomia.

Epidemian odotetaan vielä pahenevan tulevina kuukausina ennen kuin rokotekampanja alkaa purra ja saa taudin aisoihin.

23-vuotias Beverly Gabagat heijaa kolmen kuukauden ikäistä tytärtään sylissä. Seitsemänvuotias isosisko on saanut rokotuksen, mutta pienokainen ei ole vielä tuhkarokkorokotteen vaatimassa iässä.

– En vienyt häntä kotoa mihinkään tartunnan pelossa. Mutta naapureilla on tuhkarokko ja se tarttuu. Siksi lapsenikin sai sen, Gabagat kertoo.

Gabagat pelkää vauvan saavan tuhkarokon komplikaatioita kuten keuhkokuumeen. Kuume on laskenut viiden sairaalapäivän aikana, mutta vauva on voimaton.

– Eilen lääkäritkään eivät meinanneet saada häntä heräämään. Lääkäri sanoi, että tyttärelläni on nestehukkaa, vaikka hän saa dekstroosia suonen sisään täällä sairaalassa, Gabagat sanoo huolissaan.

23-vuotiaan Beverly Gabagat ei tiedä, onko vauva paranemassa tuhkarokosta. Kuume on laskenut, mutta kolmen kuukauden ikäinen tyttö on yhä tiputuksessa ja voimaton. Kirsi Crowley / Yle

Lähiöiden lapset riskiryhmässä

Lähiöissä riehuva tuhkarokko uhkaa varsinkin pienimpiä. Tuhkarokkorokote annetaan täällä ensimmäisen kerran yleensä 9 kuukauden iässä. Mutta viranomaisten mukaan isompiakaan lapsia ei ole rokotettu viime vuoden aikana. Syynä on rokotepelko.

Vuoden 2017 lopussa kansa sai kuulla, että kansalliseen rokotekampanjaan mukaan otettu uusi denguekuumeen vastainen rokote saattaa aiheuttaa vakavan sairauden tai jopa kuoleman. Niinpä luottamus myös perusrokotteisiin romahti.

– Näin me kuulimme, kun kyselimme, miksi lapsia ei ollut rokotettu. Ihmiset pysyttelivät poissa rokotuspaikoilta, joissa he saisivat tuhkarokkorokotteen, sanoo tohtori Ferdinand de Guzman.

Sairaalassa on parhaillaankin yli kolme sataa potilasta. He täyttävät sairaalan kolme kerrosta ja ulkona Filippiinien Punaisen ristin pystyttämät teltat.

Sairaalan voimavarat ovat äärirajoilla. Hoitohenkilökuntaa tuodaan muista sairaaloista. Vanhemmat ovat hoitamassa lapsiaan sairaalassa.

Suurin osa kuolemista on tapahtunut San Lazaron sairaalassa. De Guzmanin mukaan lapset on usein tuotu sairaalaan liian myöhään. He ovat yleensä kuolleet vuorokauden kuluessa sairaalaan tulosta tuhkarokon komplikaationa syntyneeseen keuhkokuumeeseen.

Lääkäri Ferdinand De Guzman kertoo, että sairaalassa olevat tuhkarokkopotilaat eivät ole saaneet tarvittavia tuhkarokkorokotteita. Tartunta-aalto on täyttänyt sairaalan ja pihalle tuodut Punaisen ristin teltat. Kirsi Crowley / Yle

Kuiva kieli ja iho täynnä näppyjä

Joka sängyllä makaa kaksi lasta ja heidän vanhempansa. Huoneet ovat tupaten täynnä. Hoitajat risteilevät tiputusletkujen ja sänkyjen väleistä sairaiden luo.

24-vuotias Wincelle Libao pyyhkii kaksivuotiaansa rokon täyteistä niskaa lempeästi kostealla liinalla. Väsynyt poika kietoo kätensä äitinsä kaulaan ja imee tuttipullosta voipuneena maitoa. Wincelle Libao näyttää rokon jälkiä lapsen kasvoissa.

– Iho oli täynnä näppyjä ja hänellä oli kuumetta neljä päivää. Silmät olivat punaiset ja kieli niin kuiva, että siinä näytti olevan halkeamia, hän kuvaa.

Libaon oli vaikea uskoa, että hänen lapsensa sai taudin, kun tartunta-aalto alkoi levitä. Hän ei ollut vienyt poikaansa MMR-rokotukseen, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta.

– En vienyt lastani rokotukseen 9 kuukauden iässä enkä myöhemminkään. Kun oli hänen vastaanottonsa aika, hän oli kuumeessa eikä saanut rokotetta. Lisäksi kun denguekuumeen vastaista rokotetta jaettiin, moni lapsi kuoli. Minuakin pelotti, Libao kertoo.

Wincelle Libao säikähti rokotteita, kun denguekuumeen vastaisen rokotteen kerrottiin sairastuttavan lapset vakavasti. Hänen poikansa ei saanut tuhkarokkorokotetta. Kirsi Crowley / Yle

Pelko johti rokotekattavuuden laskuun

Denguerokotetta jaettiin ilmaiseksi lapsille samalla lailla kuin tuhkarokon vastaista rokotetta. Monet vanhemmat pelästyivät uutisia, joiden mukaan jotkut lapset olisivat kuolleet vasta markkinoille tulleeseen rokotteeseen.

Filippiineillä pelko johti rokotekattavuuden rajuun laskuun. Jo ennestään rokotettujen määrä oli laskussa kansallisesta rokoteohjelmasta huolimatta.

– 95 prosentin rokotekattavuudella pystytään pysäyttämään tuhkarokon leviäminen yhteisöissä. Filippiineillä rokotettujen lasten määrä on ollut 70–80 prosenttia viime vuosina. Äskettäin se laski alle 70 prosentin, kertoo Maailman terveysjärjestön Filippiinien maajohtaja Gundo Weiler.

Hän uskoo, että rokoteskandaalilla on osuutensa rokotekattavuuden laskuun ja pitää luottamuksen laskua huolestuttavana. Viime vuonna 20 000 ihmistä päätyi Filippiineillä sairaalaan tuhkarokon takia. Tänä vuonna määrä tulee kaiketi olemaan paljon suurempi.

Varsinkin alle 9 kuukauden ikäiset vauvat ovat vaarassa Filippiineillä, koska he eivät ole vielä ehtineet saada ensimmäistäkään rokotetta. Jo ainakin 115 potilasta on kuollut tänä vuonna. Kirsi Crowley / Yle

– Arvioimme, että Filippiineillä on 2,6 miljoonaa lasta, jotka eivät ole saaneet tarvittavaa rokotesuojaa rutiinirokoteohjelmassa, Weiler laskee.

Rokotepelon lisäksi ongelmana on terveydenhuoltojärjestelmän heikkoudet. Weilerin mukaan rokotteita ei aina ole välttämättä ollut saatavilla tai rokotuspisteet eivät ole olleet kaikkien ulottuvilla.

Myös Ferdinand de Guzman San Lazaro -sairaalasta sanoo, että arki on este monelle köyhälle.

– Jonot ovat liian pitkiä ja ihmisten täytyy ehtiä kotiin monen lapsensa luo tekemään kotitöitä. Niinpä lapsi jää rokottamatta, de Guzman kertoo.

Pelko ei myöskään ole uutta. Ferdinand de Guzman muistaa, että aikoinaan miehet kieltäytyivät antamasta vaimoilleen jäykkäkouristusrokotetta, koska sen huhuttiin aiheuttavan keskenmenoja.

Rokotuspartio kiertää ovelta ovelle

Payatasin köyhälistöalueella Manilassa rokotepelosta ei näy nyt jälkeäkään. Lääkintöhallituksen määräämä ovelta ovelle -kampanja jalkauttaa terveydenhoitajat kaduille rokottamaan kaikki lapset puolivuotiaista viisivuotiaisiin.

Kun he kävelevät kylmälaatikkoineen lähiöön, äidit lapsineen ympäröivät heidät jo kadunkulmassa.

Pikkulapset parkuvat, kun neula läpäisee käsivarren ihon ja aikuiset nauravat helpottuneina. Lapsia rokottava kätilö Anita Ba’ay hyrisee rohkaisevasti lapsille, työntää A-vitamiinitabletin näiden suuhun ja merkitsee rokotuksen neuvolakorttiin.

Tämän päivän aikana iskuryhmä rokottaa ainakin 140 lasta.

– Vanhemmat epäröivät aiemmin rokottamista Dengvaxia-rokotekohun takia. Mutta nyt he tulevat paikalle, koska ovat kuulleet kuolemista San Lazaron sairaalassa. He ovat nähneet televisiossa, että potilaita on paljon, Ba’ay sanoo.

Vanhemmat tuovat lapsiaan nyt rokotettavaksi. Tiedot tuhkarokon aiheuttamista kuolemista ovat säikäyttäneet manilalaiset. Kirsi Crowley / Yle

Denguekuumeen vastaista Dengvaxia-rokotetta pistettiin lapsiin myös Payatasissa ennen skandaalia, joten rokotepelko on huomattu terveysklinikalla.

Vanhemmat eivät enää tuoneet lapsiaan ilmaisiin tuhkarokkorokotuksiin. Payatasissa on todettu tänä vuonna neljä tuhkarokkotapausta, mutta yksikin on liikaa. Potilaiden määrän odotetaan kasvavan täälläkin.

– Tuhkarokko on helposti tarttuva tauti. Yksi potilas voi tartuttaa keskimäärin 18 ihmistä, joten meidän täytyy toimia nopeasti, sanoo lääkäri Elmira Dizon lääkäriasemalla.

Filippiineillä tuhkarokkopotilaiden määrän odotetaan kasvavan vielä ainakin maaliskuulle ennen kuin rokotekampanja alkaa purra.

Tartuntataudit tekevät paluuta rokotekriittisyyden myötä

Maailman terveysjärjestön Filippiinien maajohtaja Gundo Weiler näkee Filippiinien tuhkarokkotartunnassa yhteyden kansainväliseen kehitykseen.

– Luottamus rokotteisiin on rapautumassa muuallakin. Kansainvälisesti vuonna 2018 tuhkarokkotapauksia oli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka olemme edistyneet taudin nitistämisessä. Näemme, että jo kaikonneet tartuntataudit tekevät paluuta, Weiler sanoo.

Hänen mukaansa 1980-luvulla joka vuosi 2,5 miljoonaa lasta kuoli tuhkarokkoon. Rokotuksen ansiosta luku väheni 110 000:een.

– Nämäkin kuolemat voitaisiin välttää rokotteilla. Tuhkarokko on hyvin tarttuva tauti mutta myös hyvin helposti estettävissä.

Päivitetty 21. helmikuuta kello 17.32 tuhkarokkoon sairastuneiden ja kuolleiden määrät.